Türkiye'de "Batıcı liberalizm" tarihe karışmıştır. 15 Temmuz darbe girişimiyle, içlerinden birinin Facebook hesabında kullandığı deyimle "gemileri battı"...

Fetö kendini de yaktı, onları da yaktı.

Şimdi kimisi kodestedir, kimisi yurt dışında kaçak, kimisi yurt içinde "arazi", kimisi de kitabına uydurup usul usul kaçmaya çalışıyor, kapağı atmak için yurt dışında iş arıyor...

Kürt milliyetçiliğini destekliyorlar, "Kürtler'in gitmesini" istiyorlardı.

Çünkü Avrupa "mahfilerinden" onlara, "geri kalmış güneydoğu bölgenizden kurtulun, daha gelişmiş batı bölgelerinizi alalım" denilmişti...

Avrupa Birliği'ne girememek onlar için ölüm demekti!

"Küçülerek Avrupa Birliği'ne girecek daha 'derli toplu' bir Türkiye" önerisi akıllarına fena halde yatmıştı...

Bu amaçla en yapılmayacak yanlışı yaptılar, Fetö'yü desteklediler.

Onlar "ateistti", hemen hepsi eski Maksistlerdi, Fetö ise şeriatçı, ama ne gam!

ABD ve AB'nin "Tayyip Erdoğan'dan kurtulma" operasyonuna böyle hizmet ettiler.

Kimisinin akıl almaz derecede şişmiş egosu da, Erdoğan onları "takmayınca" çılgına dönmüştü...

Kimisi ülkede bir "üniversite hocaları hegemonyası" kurmayı, yani ulemanın kapıkullarıyla birlikte ülkeye egemen olduğu eski günleri özlüyordu...

Üstelik, toplumda hiçbir "karşılıklarının" olmadığının, halkın onları iplemediğinin, hani parti kursalar yüzde 1 oy bile toplayamayacak olduklarının da farkındaydılar...

Zaten bunu doksanlı yıllarda denemişler, müthiş bir hayal kırıklığına uğramışlardı.

Geriye kalıyordu "demokrasi dışı yollar"...

Bir yandan PKK'ya göz kırptılar, bir yandan Fetö'yle iyi geçinmeye baktılar.

Hatta, CIA-Fetö ortaklığıyla gazete bile çıkardılar. Zaten içlerinden ikisi açıkça Amerikan ajanıydı.

"Büyük kırılmada" Fetö'nün yanında saf tuttular.

Büyük kırılma, yani Fetö'nün MİT'i ele geçirmek isteyip yüz bulamayınca birdenbire Erdoğan'a düşman kesilmesi, ardından Batı'da Fetö'yü kullanarak Erdoğan'ı devirme kararının alınması, bu amaçla yaratılan 17-25 Aralık darbe girişimi, ardından Gezi provokasyonu...

Fetö gemisi batınca da, onunla birlikte battılar.

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Kafamı kurcalayan soru şudur: Diyelim ki Fetö darbesi başarılı oldu, Erdoğan öldürüldü, bizi de temize havale ettiler (ezan sesinden nefret ettiğini söyleyen bir deyyus banademişti...) PKK hemen bağımsızlık ilan etti, Fetullah da Kürdistan devletini aldığı emir uyarınca tanıdı, yani alafranga liberaller muratlarına erdiler...Fetö'nün kuracağı şeriat düzeninde nasıl yaşayabileceklerdi? Erkekler viskilerini içebilecekler, kadın, yaşı geçkin de olsa göğsünü bağrını açabilecek miydi?Dikta altında yazılarını nasıl yazacaklardı?Erdoğan'a posta koydukları gibi Fetullah'a da koyabilecekler miydi?Ve de Avrupa Birliği'nin bizi gene de almadığını görünce kahırlara mı garkolacaklardı:Vatanımızı boşuna satmışız!