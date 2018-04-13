Kılıçdaroğlu'na "cumhurbaşkanına hakaretten" fezleke hazırlanmış.

1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

İsteyen kim? Devletin savcısı.

Çörtüklüpörtük kasabasının savcısı değil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanına hakaret etmiş mi?

"Fetö'yle bağlantılı" dediğine göre, etmiş.

Kendisine aynı şeyi söyleyenleri hemen dava etmesiyle ünlüdür!...

Bu tür beyanatı hakaret kabul ediyorsa (ki, dava açtığına göre ediyor), kendisi de aynı suçu işlemiştir.

Bu durumda, kendine güvenen sağlam bir liderin "hodri meydan, kaldırın dokunulmazlığımı, gidip mahkemede aklanıp geleyim" demesi gerekirdi...

Elbette öyle yapmayacak.

Kılıçdaroğlu bendenize de hakaret etmiş, "şaklaban" demişti. Üstelik gazetede yazı yazmaya "hakkım olmadığını" söylemişti. Kimin gazetecilik yapıp kimin yapamayacağına da o karar veriyordu, partisinin dikta döneminden miras kalmış alışkanlıklarla...

Ama ben onu savcılığa vermedim.

Çünkü ciddiye almıyorum.

Kıymet de vermiyorum.

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