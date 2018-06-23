Olsaydı, bölücülükten ve terör örgütü propagandasından tutuklu bulunan bir taşra politikacısı cumhurbaşkanlığına adaylığını koyabilirdi!

Mapus damından Internet vasıtasıyla bangır bangır "sanal miting" de yapabilirdi...

Hatta muhalefetin daha önde giden bir adayı, seçimi kazanırsa bu adamı başkan yardımcısı yapacağını bile söyleyebilirdi...

Olsaydı, "müseccel şeriatçılar" hiç utanmadan "Atatürkçü" diye pazarlanırlardı muhalif basın tarafından...

Her şeyden önce muhalif basın diye bir şey olurdu yahu...

Bunlar olamadığına göre, demek ki bu memlekette demokrasi yoktur abi.

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Çıldırtmayın insanı.Selahattin Demirtaş'ınmuhalif basında her gün çarşaf çarşafyayınlanıyor.Yok, pek çarşaf kadar değil tabii, mendil kadar ama özgürce yayınlanıyor.(Muharrem masa örtüsü, Meral Hanım sehpa örtüsü, Temel de fincan altlığı.) Bu memlekette Fetöcüler bile oy kullanacaklar!Yok efendim,denilen meşkuk merciyi kastetmedik.Darbecilikten hüküm giymiş Fetö uşakları... Tutuklular... Hani kimisi Fetullah'ın sidikli donunu koklayan, kimisi ayağından çıkardığı pis ayakkabısından su içen bazı sapıklar...Türkiye'deki bütün tutuklu ve hükümlülerin oy kullanacağı toplam sandık sayısı da tam 493.Yok abi, memlekette demokrasi yok bir kere.üyeleri...Suikast zanlıları, eski savcılar, ordunun daire başkanları, kurmay başkanları, tabur komutanları...Generaller, albaylar, binbaşılar...Meclisi bombalayanlar, cumhurbaşkanını öldürmeye çalışanlar, iki yüz elli vatandaşı şehit edenler...(Oylarını kime vereceklerini merak ediyor musunuz?) 1921 yılında Yunan ordusu Polatlı tren istasyonuna kadar gelmişti, cephe komutanı Prens Andreas isteseydi oradan iki pırpır tayyare kaldırır, Ankara'yı ve TBMM'yi bombalardı... Bunu yapmadı.Bu hesaba göre Prens Andreas'ın bizim seçimlerde değil oy kullanmak, adaylık koymak hakkına bile sahip olması gerekirdi herhalde!...Yok abi, bu memlekette demokrasi yok.Böyle düşünen Tayyip düşmanları, oldu olacak şehit Ömer Halisdemir'in zımbaladığı Semih Terzi'yi deilan etsinler!