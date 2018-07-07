Kimse farkında değil, CHP seçimden önce bir "ekonomik kalkınma programı" ortaya attı. Vallahi.

Buna göre ülkemiz "iktisat kuşaklarına" ayırılacak, artık her bölgenin meşrebine göre örneğin Karadeniz'de balıkçılık, Ege'de turizm, doğuda dağcılık ve hayvancılık teşvik edilecekti! Falan filan. İlkokul düzeyinde ekonomi.

CHP'li basın amigoları bile ciddiye almadılar ve hiç üstünde durmadılar...

Herhalde dış ticaret hamlesi olarak Eskimolar'a buzdolabı, Araplar'a kum satmayı da planlıyorlardı ama hayata geçiremediler.

Hayat birilerine geçirdi.

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Sekiz yıl önce Amerika Baykal'ı Fetö marifetiyle devirip yerine ufak tefek bir adam bulduğu zaman, hiçkimse "" diye sormayı akıl etmemişti...Öyle ya, Kılıçdaroğlu ağzıyla hangi kuşu tutacaktı da Erdoğan'ı yenecekti?Baykal gidecek, bu adam gelecek, dertler bitecekti...Aydın Doğan ve Zafer Mutlu "" bu adamı körüklüyor, parlatıyor, cilalıyordu ama ortada somut bir vaat yoktu.(Şu anda ikisi de mutlu ve huzurlu bir emeklilik hayatına yelken açtılar, kazandıkları milyonlarca doları yiyorlar.) CHP bu sekiz yılı "" geçirdi.Geçen seçimden önce, kendi mahallesinin zorlamasıyla iyi kötü bir palavra sıkmak zorunda kaldı: Orta Anadolu'da, yurt dışından doktoralı binlerce kişinin istihdam edileceği bir "" yaratmak... "" diyen CHP'li yazarı Aydın Doğan işten kovdu.Bu sefer de bu "" zırvalığı işte...CHP'nin bir programı yok ve olmadı...Tövbe... "" bir programsa... "" bir programsa..." bir programsa o başka tabii." vaadiyle de seçim kazanılmıyor.Peki, şimdi Kılıçdaroğlu'nu devirip yerine İnce'yi geçireceksiniz, anladık da, onun programı nedir? Her vatandaşa kuantum fiziği öğretmek mi?Yapılanları yıkmak. "" sözü tüylerimizi diken dikenetmişti..." bir seçim programıdırda, ondan sonraki iktidar programınedir bu adamın?Hiç. Nothing. Nada. Niente. Nil. Zilch.Meral Hanım'ın hiç olmazsa "" diye tatlıtatlı saçmalıkları var, bunun nesi var?Kemal gidecek, Muharrem gelecek, dertler bitecek... İstimi de arkadan gelsin...İttihatçılar'ın en büyük handikaplarından biri, "" mantığıdır.1880'lerden beri bu kafa değişmedi.İçlerinde ne yaptığını bilen bir tek Mustafa Kemal vardı.