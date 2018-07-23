CHP'nin önde gelenlerinden ve fazla ileri gidenlerinden birisi bize hakaret etmiş. Bir "tüvit" atmış, sonra korkmuş, hemen silmiş

Yalnız bana değil, birçok gazeteci arkadaşa. İçlerinde iki de hanım var.

Hakarete niçin uğramışız? Çünkü CHP'de kurultay istiyormuşuz!

Sen bizi kendi amigolarınla karıştırdın... Ben CHP'de kurultay istemedim. CHP benim değil, rahmetli babamın partisidir. Ne halt ederseniz edin, bana ne?

"Kılıçdaroğlu gitsin, İnce gelsin" de demedim.

"Benim için farketmez" dedim.

Sen önce "okuduğunu anlama yeteneği" kazan da sonra bize saldır a teres.

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