Melih Altınok yazınca öğrendik: Meğerse kendini "Kürt kanaat önderi" olarak pazarlayan bir "şahıs", Türk lirası banknotlarından Atatürk'ün resminin kaldırılmasını, bir yüzüne Şeyh Sait'in, diğer yüzüne Seyit Rıza'nın resminin konulmasını önermiş!

Böylece Kürtler doları bırakacaklar, herhalde artık "Türk lirası" değil "Kürt lirası" olarak anılacak bu yeni paraya hücum edeceklermiş... Dolar da böylece düşermiş...

Diyarbakır'ı da başkent yapsınlar, olsun bitsin bari.

Madem ki Türkler bu ülkede azınlık durumuna düşmüşler...

Fakat bu yeni paraya "Stalinci" PKK ne diyecek?

Apo ne diyecek? O herhalde kendi resmini tercih ederdi...

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