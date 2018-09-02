Büyük haksızlık etmişiz, özür dileyerek düzelteceğim.

CHP masaya yatırıyor ama kaldıramıyor demiştim ya, kaldırmış. Kemal Bey beni affet.

Bakalım neyi ne kadar kaldırmış...

Belediye seçimlerini kazanmak için müthiş bir çözüm bulmuşlar, olağanüstü bir "strateji" belirlemişler.

Muhalif gazeteler, "CHP başarı sağlamaya yönelik hazırlıklarını sürdürüyor" dediler...

Yani ortada bir hazırlık varmış ve de sürdürülüyormuş...

Umarız "sürdürülebilir" hazırlıktır. Sürdüremezsen kötü.

Buna göre, parti örgütünün motivasyonu arttırılacak ve örgütte "tam bir bütünlük" sağlanacakmış.

Hazırlık bu.

Türkçe tercümesi: Örgütten Muharremciler ve diğer çatlak sesler bir bir temizlenecek!

Başka?

Başka yok. Başkaya ne gerek var?

Örgütte bütünlüğü bir sağladın mı, belediye seçimleri çantada keklik.

Bir ara genç kızların motivasyonlarını çekimlerden önce cep telefonuyla arttıran film yıldızları vardı...

Örgütün motivasyonunu arttırmak için de bu yol düşünülebilir.

Denenmiş ve kanıtlanmıştır.

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