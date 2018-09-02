Büyük haksızlık etmişiz, özür dileyerek düzelteceğim.***
CHP masaya yatırıyor ama kaldıramıyor demiştim ya, kaldırmış. Kemal Bey beni affet.
Bakalım neyi ne kadar kaldırmış...
Belediye seçimlerini kazanmak için müthiş bir çözüm bulmuşlar, olağanüstü bir "strateji" belirlemişler.
Muhalif gazeteler, "CHP başarı sağlamaya yönelik hazırlıklarını sürdürüyor" dediler...
Yani ortada bir hazırlık varmış ve de sürdürülüyormuş...
Umarız "sürdürülebilir" hazırlıktır. Sürdüremezsen kötü.
Buna göre, parti örgütünün motivasyonu arttırılacak ve örgütte "tam bir bütünlük" sağlanacakmış.
Hazırlık bu.
Türkçe tercümesi: Örgütten Muharremciler ve diğer çatlak sesler bir bir temizlenecek!
Başka?
Başka yok. Başkaya ne gerek var?
Örgütte bütünlüğü bir sağladın mı, belediye seçimleri çantada keklik.
Bir ara genç kızların motivasyonlarını çekimlerden önce cep telefonuyla arttıran film yıldızları vardı...
Örgütün motivasyonunu arttırmak için de bu yol düşünülebilir.
Denenmiş ve kanıtlanmıştır.
Öte yandan, hani seçim sonuçlarını masaya yatırmışlardı ya, oradan bir de "bilimsel araştırma"
kaldırmışlar. ODTÜ
mensubu koca koca bilim adamları (pardon, insanları) ve de ne hikmetse CHP'li bu insanlar (eh, sonuçta hepsi solcu ya bunların), bir araştırma yapmışlar.
Yapan bilimsel olduğuna göre araştırma da bilimsel.
Bu müthiş araştırmanın sonuçlarını açıklıyorum...
Buna göre, CHP son seçimde yüzde 2.5 oy kaybetmiş!
Vayy... Bilmiyorduk... Hiç farkında değildik...
Biz de CHP kazandı sanıyorduk, Kemal Bey öyle demişti ya...
Bu oyların yüzde 2.2'si İyi Parti'ye, yüzde 0.5'i de HDP'ye gitmiş...
Kemal Bey adı geçen bu iki partinin seçimde başarılı olması için elinden geleni yapmıştı, çabaları boşa gitmemiş.
Araştırma bununla da bitmiyor.
Bilimsel bilim insanları, aynı zamanda, seçimde MHP
'den İP'ye yüzde 7.9 oranında oy kayması olduğunu da saptamışlar.
AKP'den MHP'ye de yüzde 7.1 oy gitmiş. Böylece MHP "tapi"
çıkmış.
Kimlere nasıl sormuşlar, bu sonuca nasıl ulaşmışlar, bunlar hoca olduklarına göre artık kurcalamayacağız.
Öğrencileri olsak ve bu araştırmayı biz yapsak onlar bize sorarlardı.
Peki bu müthiş araştırma CHP'ye şimdi ne gibi bir fayda sağlamış?
Orasını anlayamadık ama belki bazı ODTÜ maaşlarına bir katkı sağlamıştır.
Şimdi CHP yöneticileri yeniden toplanacaklar.
Seçim sonuçlarını masaya yatıracaklar, bilim adamlarının ücretlerini de bankaya.