Bizim hatamız oldu: Vahap Munyar geçenlerde işin aslını yazmış ama atlamışız, uyumuşuz.***
Hani şu 30 Ağustos davetinde Beştepe'de verilen nevale...
Bir kere, hani o garip isimli "şeyler" var ya, starex, efuli, ejder bilmemnesi, hatta aloevera...
Onların hepsi içecekmiş, içecek!
Alkolsüz meyve kokteyli yani...
Sıkı durun, davetlilere sunulanlar arasında taze sıkılmış portakal, greyfurt, elma ve havuç suyu da var.
Bahçe naneli limonata da var!
Hani şu, "business class"da seyahat eden pis burjuvalara Türk Hava Yolları'nın saçı bitmedik yetimin hakkını yiyerek bedava dağıttığı içecek canım...
Beylerin işine gelmediği için bu tarafını es geçmişler, hiç dillerine dolamamışlar.
Yazsanıza zevzekler, "benim emekçi halkım içmeye bir yudum acı su bulamazken bunlar saçı bitmedik yetimin hakkıyla naneli limonata gibi birtakım lüks içkiler içiyorlar" falan desenize!
Şimdi daha da sıkı durun: Humus, levrek, Çerkes tavuğu falan bir yana (bunlar tadımlıktır aslında), esas olarak ne verilmiş biliyor musunuz?
"Aydın usulü kuzu çöp şiş!
" Hiçbiri sözünü etmedi. Gazeteci deyimiyle hiçbiri "görmedi
"...
Çünkü "çamur atmalık
" malzeme değil. Ekmek çıkmaz.
Yazsanıza zevzekler, "zavallı koyuncağızın kucağından daha yaşını doldurmadan koparılıp alınmış yünü bitmedik ana kuzusunu acımadan şişe geçirip yiyorlar
"
diye feryat etsenize!
Oradan lafı "şarbona
" falan da getirirdiniz ne güzel.
"Tayyip memlekete şarbon yayıyor
" diye yaygara ederdiniz.
Oradan hayvan haklarına falan gelirdiniz.
Ne güzel "veganlık
" da yapardınız, entel işi olurdu. İzmir
'de, Nümune Pavyon'un karşısındaki kebapçıda gecenin bir vakti çöp şiş, yanında torba yoğurdu, kavrulmuş soğan ve de kimyon verirlerdi ki mis gibi... Hiç mi yemediniz?
Derdik biz de...***
Haaa, akıllı muhalif ne yapar?
Kulpunu şöyle takar:
Alkol almıyorsunuz, onun yerine meyve suyu içiyorsunuz, anladık...
Ama yemek sırasında meyve suyu biraz tuhaf değil mi sizce?
Naneli limonatayla çöp şiş... Elma suyuyla tavuk... Portakal suyuyla balık...
Çok mu iyi gidiyor yoksa biz mi ağzımızın tadını bilmiyoruz?***
Bunu da mı ben öğreteceğim be kardeşlik?