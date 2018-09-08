Bizim hatamız oldu: Vahap Munyar geçenlerde işin aslını yazmış ama atlamışız, uyumuşuz.

Hani şu 30 Ağustos davetinde Beştepe'de verilen nevale...

Bir kere, hani o garip isimli "şeyler" var ya, starex, efuli, ejder bilmemnesi, hatta aloevera...

Onların hepsi içecekmiş, içecek!

Alkolsüz meyve kokteyli yani...

Sıkı durun, davetlilere sunulanlar arasında taze sıkılmış portakal, greyfurt, elma ve havuç suyu da var.

Bahçe naneli limonata da var!

Hani şu, "business class"da seyahat eden pis burjuvalara Türk Hava Yolları'nın saçı bitmedik yetimin hakkını yiyerek bedava dağıttığı içecek canım...

Beylerin işine gelmediği için bu tarafını es geçmişler, hiç dillerine dolamamışlar.

Yazsanıza zevzekler, "benim emekçi halkım içmeye bir yudum acı su bulamazken bunlar saçı bitmedik yetimin hakkıyla naneli limonata gibi birtakım lüks içkiler içiyorlar" falan desenize!

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