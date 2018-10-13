İtiraz edeceklermiş, onu anladık.

Fakat aynı zamanda "direneceklermiş, şaşırtacaklarmış, pişman edeceklermiş"...

Hem de iktidar mensuplarının "bildikleri ve akıllarına gelmedik bütün yöntemlerle"...

Kuantumcu Muharrem falan değil söyleyen, grup başkanvekili Özgür Özel.

Dolayısıyla iş "resmiyet" kazanıyor.

Partiyi de bağlıyor.

Bunu yapacak olan CHP.

Ne zaman yapacaklar? İş Bankası hisseleri ellerinden alınırsa.

Nasıl yapacaklarını da biz merak ettik.

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