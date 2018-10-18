Çok hoş: Türkiye'nin ikinci büyük gazetesiyle üçüncü büyük gazetesi gizli gizli ve de tatlı tatlı kapışıyorlar...

Çatışma alanı, yeni çıkan Atatürk kitapları.

Böylece ortaya iki fraksiyon çıktı:

"İpekçiler" ve "Yılmazcılar"...

Bir gazete İpek Çalışlar'ı ittiriyor, öteki Yılmaz Özdil'i.

Her iki kitabı da aldık, karıştırıyoruz.

Bu çatışma bize toplam 67 liraya patladı.

Helal-i hoş olsun, büyük Atatürk için neler vermeyiz ki...

Hemen de düzeltip özür dileyelim: Yılmaz'ınkinin 39 lira 90 kuruş olduğunu yazmıştık, 35 liraya aldık.

Migros'tan!

Çıkarken, kasaya yakın, hani çikletlerin falan orada...

Son satış noktası...

İpek Hanım'ınki azıcık daha ucuz, 32 lira.

Önümüz fuar, bakalım fuarda kim kazanacak?

***