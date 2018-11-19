Lee Child takma adıyla kalem oynatan piyasa yazarının yarattığı ilginç bir karakter vardır: Jack Reacher.

Çarçur olmakla birlikte çok keyifle okunur, çok sürükleyicidir. "Hoşça vakit geçirmek" için biçilmiş kaftandır. Kafa dinlendirir.

Yirmi üçüncü, evet tam yirmi üçüncü macerası yeni yayınlandı, hemen getirtip bir solukta okudum. Sevgili esnafımız Lee Child fabrika gibi roman üretiyor, her yıl yeni bir macerayı pazara veriyor.

Bu Jack Reacher, Amerikan ordusundan emekli bir inzibat binbaşısıdır.

Ve de kendince adalet dağıtır. Amerikan mitolojisinde önemli bir yer tutan, taa Gary Cooper'ın "kahraman şerif"inden başlayan "tek başına adaleti sağlayan yalnız Amerikalı" tipi.

Adaleti "vur kıra" dayanır, Reacher kötü adamları sürekli pataklar. Hem de üçünü beşini birden.

Onları dövmeden öne uyarır: "Biriniz kenara çekilsin."

"Neden?" derler.

"E sonra sizi hastaneye kim götürecek" der Reacher, "onu da mı biz yapalım?"

Ya da sorar: "Hastanede ne kadar yatmak istersiniz, üç gün mü, üç hafta mı, üç ay mı?"

Ona göre dövecek yani.

Jack Reacher o motelden bu motele dolaşır. Yeri yurdu hiç belli değildir, aydan aya emekli maaşını bankadan kartla çeker. O eyalet senin bu eyalet benim gezer durur. Eskiyen ya da kirlenen elbiselerini (bir tişört bir blucin tabii) yıkamaz, temizletmez, çöpe atıp yenisini alır giyer. Esas olarak sulu Amerikan kahvesi ve hamburgerle beslenir.

Böyle "cins" bir heriftir… Gerçekçi değil ama çok şirin.

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Bunun filmini yaptılar, hem de iki kere (Netflix'te oynuyor.)

Tom Cruise'a oynattılar.

Birinci film 218 milyon dolar getirmiş, ikincisi 162 milyon dolar. Hasılat düşüvermiş.

Çünkü Tom Cruise bir "parlak çocuktur" ve bu kalıbın adamı değildir.

Jack Reacher romanda 1.95 boyunda, Tom Cruise gerçekte 1.70…

Okuyucunun zihninde hep iri kıyım, hani o kabak kafalı Bruce Willis gibi orası burası çizik çizik, yara bere içinde bir "yarma" canlanır…

Zatan pişman olmuşlar, bir daha Tom Cruise'a oynatmayacaklarmış. Adam arıyorlarmış.

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Oysa ellerinin altında mükemmel bir aktör var, Jack Reacher tipine cuk oturuyor:

Jason Statham!

Azıcık saçı, pis sakalı ve yarma gibi fiziğiyle Statham'ın bütün vurdulu kırdılı fimleri zaten Reacher dizisinin kopyaları…

Eh bu da Hollywood'a kıyağım olsun.

Her gün kendi muhalif yarmalarımızla mı uğraşacağız, bugün de sanal yarmaları konu edindik.

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Biracının arkadaşı şıracı



"Kazanmak ille birinci olmak ya da tek başına iktidara gelmek değildir ki..."

Can Ataklı'dan günün incisi

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"Bu seçimin bir tek kaybedeni vardır, o da AKP'dir."

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