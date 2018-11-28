Gezi ayaklanması tutmadı, 15 Temmuz darbesi hiç yürümedi, ondan önce 17-25 Aralık tezgâhı falan hikâye, seçim "kombinasyonları" da nanay…

Bugüne kadar hiçbir girişimde başarılı olamadılar ama CIA ve Türkiye'deki işbirlikçileri Tayyip Erdoğan'ı devirmekten de vazgeçmediler. Bir şey daha yapacaklar ama bu ne olabilir?

Amerika, kendisine çizilmiş çerçevenin dışına çıkan, Rusya'dan silah alan, kendi yerli ve milli savaş sanayiini kurmaya çalışan, Kürt devletinin kurulmasını önleyen bir Türkiye'yi "affetmez"…

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Yok öyle "erken seçime zorlamak" falan, seçimin erkenini de geçini de Erdoğan kazanır.

YPG mevzi kaybetti, PKK kendi canının derdinde, yeni bir "hendek" operasyonu düzenleyecek hali yok… O taraf "kesik" yani…

FETÖ çok zor durumda… Ölmedi, direniyor ama çok geriledi…

Öte yandan "Tayyip düşmanı kibirli allamelerin" kimisi kodeste, kimisi kaçak… Kimisi açık kaçak, kimisi gizli kaçak… Yani üniversite hocalarından da artık hayır yok… CIA desteği ve FETÖ parasıyla gazete çıkarmak falan da yok artık, işe yaramıyor…

Peki kimi kışkırtacaklar?

Akla "darbesever" Kemalistler geliyor.

Ama "ekime kadar dayanamazlar" ya da "doları on lira yapacaklar" gibi enayi provokasyonları da tutmuyor işte.

Atatürk kitabı falan yazmanın keseye faydası var da iktidarı devirmeye yok…

"Şeriat geliyeee" diye darbe yapmaya kalksan artık herkes bir tarafıyla güler.

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Bir kalıyor suikast.

Ya doğrudan Tayyip Erdoğan'ı öldürmek, ya da 12 Eylül öncesi gibi başkalarını ufak ufak öldürerek adım adım ilerlemek…

Yetmişli yıllarda kullandıkları "destabilizasyon" yöntemi yani.

Fakat bunun için hangi "kırılma hattını" kaşıyacaklar?

"Sağ-sol çatışması" yirminci yüzyılda kaldı. En ahmak militan bile artık eline silah alıp çıkmaz.

Kalıyor Alevi-Sünni farkı.

Fakat buna, Alevi olduğunu titizlikle gizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu bile yanaşmayabilir.

Meğerki, Kayseri-Sivas kavgası gibi, Kahramanmaraş çıngarı gibi büyük çapta bir olay çıkarmayalar!

2019 yılı içinde mutlaka bir şey deneyecekler ama ne?

Tabii bu arada Devlet Bahçeli'nin sözünü de hiç unutmasınlar: "Bu sefer sağ kurtulamazlar" demişti.

CIA ajanları dört ayak üstüne düşüp Papaz Brunson gibi kurtulurlar, yerli uşakları düşünsünler.

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Dil devrimi



"Selam sana kurultay

Yeni doğan tolun ay

Selam sana ey Gazi

Bizden sana bin ohkay"

1932 Dil Kurultayı Marşı

Meraklısı için not: "Ohkay" bravo demekmiş.