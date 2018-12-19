Deniz Baykal'a fezleke çıkmış… Önce şaşırdık, yahu o da mı "Fetö'ye üye olmamakla birlikte"… Sonra iş anlaşıldı: Baykal'ın bir televizyon kanalı var, Halk TV. (On sene televizyonculuk yaptım, yabancı kızlarla İngilizce niyetine Tarzanca konuşan Acun bile kanal sahibi oldu da ben olamadım.)

Meğerse ortada bir "telif hakkı" meselesi varmış, parasını ödemeden bir görüntü yayınlamışlar, kendisi de yönetim kurulunda ya…

Tut ki fezleke meclisten geçti, Deniz Baykal ne ifade vermeye gidebilir ne de duruşmaya… Çünkü hastadır. Doktorları onun mecliste yemin etmesine bile izin vermiş değiller. Baykal'ın milletvekilliği "arafta" duruyor.

Peki, ölümün kıyısından dönmüş, evinden bile çıkamayan seksenlik bir hastayı ne demeye aday gösterirsin de seçtirirsin a Kemal Bey? Oy da kullanamıyor, "kafadan" bir kişi eksiksiniz mecliste.

"Jest" olarak, tamam.

Tamam da, acaba bir "suçluluk duygusu", bir "gönül alma", bir "kendini affettirme" dürtüsü de mi var bu işte? Hani kaset maset…Kumpas mumpas…