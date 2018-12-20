Kemalizm, İsmet İnönü, Recep Peker ve Falih Rıfkı Atay'ın, İtalya'ya yaptıkları bir geziden çok etkilendikleri için, Mussolini hayranlığıyla 1932 yılından başlayarak icat ettikleri ve geliştirdikleri bir ideolojidir.

Atatürk Kemalist değildi.

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