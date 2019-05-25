Tunceli'nin komünist belediye reisi Mehmet Maçoğlu yoldaş, belediyenin adını "Dersim Belediyesi" olarak değiştirdi.***
Maçoğlu'nu sırf "Tayyip'e zarar versin" diye desteklemiş olan Kemalistler apıştılar kaldılar.
"Oldu mu ya yoldaş" diyen de var, "sırası mıydı canım" diyen de.
Gerek seçimden önce gerek seçimden sonra Maçoğlu'nun reklamını yapmış olan bazı gazeteler susuyorlar, haberi görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Utanmış olmalılar.
CHP'den de henüz bir ses yok.
Bakalım tepki vermeye cesaret edebilecekler mi, yoksa üstüne bir bardak soğuk su içip sağ kulaklarının üstüne mi yatacaklar, yeni askerlik yasasında yaptıkları gibi?
Kılıçdaroğlu onaylıyor mu, onun koltuğuna hazırlamaya çalıştıkları İmamoğlu ne diyor, bilmek isteriz.
Bu değişiklik elbette valilik onayı ve TBMM kararı olmadan geçersizdir.
Meclis'ten de elbette geçmeyecektir.
Bu yol bir kere açılırsa, bakarsınız günün birinde Elazığ "Mamure-t-ül Aziz"
e, Antep de "Ayıntab
"a dönüvermiş...
Yok, Alaşehir "Philadelphia
"ya dönmez, merak etmeyin, orada Rum kalmadı.
Fakat ülkemizde milyonlarca Kürt var.
Üstelik ülkemizde Kürtçe konuşmak da serbest, Kürtçe isim koymak da.
Dersimspor var, Dersim Gazetesi var, Dersim Belediyesi olamıyor.
Çünkü Tunceli "aydınlanmanın
" simgesiymiş, Kemalistler'in faşist kanadı öyle diyor.
Aydınlanmanın falan değil, otuzlu yıllarda orada yaptıklarınızın simgesidir.
Bütün komünistlerin "kafadan
" Kemalist
olacaklarını varsayıyordunuz, sizi öyle alıştırmışlardı, daha doğrusu siz bazı ahmaklara öyle "empoze
" etmiştiniz...
"Hem Kemalist hem Marksist olunabilemez
" diye tepindik, aldırmadınız.
"Şablona
" uymayan komünist görünce şaşırdınız.
Maçoğlu'nun aydınlanmaya karşı çıktığı falan yok, "feodalizme
" geri döndüğü falan da yok, o sizin yaygaranız.
Daha da şaşıracaksınız...
İktidarı yıkmak için işbirliği yaptığınız HDP'nin de Kemalist olmadığı kafanıza dank edince afallayacaksınız.
Sonra sıra gelecek FETÖ'nün de Kemalist olmadığını anlamaya...
Şimdilik komünizmin Kürt milliyetçiliğine "kılıf
" olarak kullanıldığını anlayın, bu bir başlangıç olsun.
Bir daha sefere de Dolunay Partisi'yle ittifak yaparsınız, daha şenlikli olur.