Şimdi bırakın imamın oğlunu, müezzinin kızını da, çok önemli bir konuya gelelim.

Devlet Bahçeli, "NATO, ABD'nin arka bahçesi, oyuncağı, keyfi olarak onu alıp bunu atacağı küresel bir organizasyon değildir" demiş.

Ne yazık ki tam da öyledir Sayın Bahçeli...

Öyle olmasaydı, "komünizm yıkıldı, artık bu örgüte gerek kalmadı" deyip NATO feshedilirdi. ABD, NATO'yu "başka işlerde, özellikle Ortadoğu'da kullanırım" diye ayakta tutuyor. Sonuçta, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı yıkıldı ama Rus devleti sapasağlam ayakta, elindeki nükleer silahlarla.

Çin de geldi yetişti.

Zaten Bahçeli de bunu bildiği için "değildir" derken "olmamalıdır" demek istiyor...

Ve de şu müthiş cümleyi ağzından çıkarıyor:

"Eğer böyleyse Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası tüm bağ ve bağlantıları derhal sorgulamalı, bağımlılık ve tutsaklık yaratan bütün oluşumlarla diyalogunu kesmelidir!" Neyin peşinde olduğu kuşkulu bir emekli binbaşı da televizyonda "devleti düşünen yok" diye sallıyordu... İşte Devlet devleti düşünüyor.

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Türkiye bu "" ancak Erdoğan'ın önderliğindeve Bahçeli'nin desteğiyle sürdürebilir.Bunun dışında, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Fetullahoğlu, şunun oğlu bunun kızı "", Türkiye eski korkak ve pısırık uyduluk politikasına geri döner. Bunu da "" yapar. Yersen, yurtta sulh cihanda sulh.Kavga da bu nedenle verilmektedir." bunun için Batı'nın ve onun yerli uşaklarının bir numaralı sorunudur. Ama uşaklara sorarsanız onlar da hemen "" koşacaklardır.Günümüzün gerçek Atatürkçü dış politikasını Erdoğan'ın izlediğini de domuz gibi bilerek...İsmet Paşa "" deyince çığlıklaratarlar ama aynı şeyi Erdoğan uygulamayakoyunca etmedikleri hakaret kalmaz!Geçen gün Duşanbe'de çok çok önemli bir toplantı yapıldı.Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan, İran, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Bangladeş, Kamboçya, Sri Lanka, Afganistan ve de Filistin katıldılar. Kimisi Müslüman, kimisi değil. Kimisi şeriatçı, kimisi laik. Kimisi büyük, kimisi küçük.Ama hepsi de bir şekilde ABD'nin kazığını yemiş ülkeler.Bir çeşit mazlum milletler kurultayı, bir çeşit 1955 Bandung Konferansı.Bu sefer "" diyelim." da diyebilirsiniz belki.Avrasya bloku...Ve de Çin ilk kez şu müthiş bombayı patlattı:İşte bu nedenle, Batı, Putin'i deviremediği,Çin'e de diş geçiremediği için, bu blokunüçüncü halkası Erdoğan'ı yoketmek amacıylaelinden gelen ya da gelmeyen her türlünamussuzluğu deneyecektir, denemektedir.Peki bu gelişmeler, bir yanda ABD ve AB, öbür yanda Avrasya İttifakı'nın çarpışacağı yeni bir dünya savaşına doğru gider mi?Buna da NATO'nun CHP içine "" ettiği konsolosu cevap versin, madem bu işleri çok iyi biliyor ve Kılıçdaroğlu'nu yönlendiriyor...