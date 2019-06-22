Ciddi olarak merak ediyorum ve samimi olarak soruyorum:

Kemalistler iktidara gelirlerse ne yapacaklar?

İktidara "gelirlerse" demek yanlış, "dönerlerse"...

Ama bir vesayetçi darbe yoluyla, ama, çok zayıf ihtimal olsa bile, seçim kazanırlarsa...

Yani cumhurbaşkanlığını ele geçirirlerse (yeni anayasa uyarınca meclis çoğunluğunu ele geçirmek iktidara gelmek değildir)...

Bir programları var mıdır?

Yoktur.

Vardır da, bu program bütünüyle bir "eskiye dönüş" programıdır.

İsteyen "restorasyon" desin, daha fiyakalı olur.

Yapılanı yıkmak yani.

Örneğin başkanlık sisteminden geri dönmek, parlamenter sistem adı altında eskisi gibi "adı konmamış bir bürokrat başkanlık zagonunu" hayata geçirmek.

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