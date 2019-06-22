Ciddi olarak merak ediyorum ve samimi olarak soruyorum:***
Kemalistler iktidara gelirlerse ne yapacaklar?
İktidara "gelirlerse" demek yanlış, "dönerlerse"...
Ama bir vesayetçi darbe yoluyla, ama, çok zayıf ihtimal olsa bile, seçim kazanırlarsa...
Yani cumhurbaşkanlığını ele geçirirlerse (yeni anayasa uyarınca meclis çoğunluğunu ele geçirmek iktidara gelmek değildir)...
Bir programları var mıdır?
Yoktur.
Vardır da, bu program bütünüyle bir "eskiye dönüş" programıdır.
İsteyen "restorasyon" desin, daha fiyakalı olur.
Yapılanı yıkmak yani.
Örneğin başkanlık sisteminden geri dönmek, parlamenter sistem adı altında eskisi gibi "adı konmamış bir bürokrat başkanlık zagonunu" hayata geçirmek.
Öyle ya, "icraat programları
" en az doksan yıllıktır.
Yani doksan yıl öncesinde çoktan olup bitmiştir. Geride kalmıştır.
Bunlar halka ne vaat edebilirler?
"İleriye
" yönelik ne söyleyebilirler? Batı takvimini mi alacaklar, İsviçre'den Medeni Kanun
mu ithal edecekler, şapka mı giydirecekler, Latin alfabesine mi geçecekler, soyadı kanunu mu çıkaracaklar, kadınlara oy hakkı mı verecekler?
Söyleyebilecekleri tek şey vardır:
"Sapmaları
" önleyeceğiz. İsterseniz "yoldan çıkmaları
" da diyebilirsiniz.
Oysa Türkiye ne Latin alfabesinden vazgeçmiştir, ne takvimden, ne soyadından, ne oy hakkından, ne miras hukukundan, ne cumhuriyetten.
Yapabilecekleri, güncel bazı uygulamaları kaldırmaktır.
Başı örtülü kızların üniversiteye gidebilmelerini, başı örtülü kadınların orduevine girebilmelerini önlemek, Diyanet İşleri bütçesini daraltmak, din adamlarının uluorta dini kıyafetlerle dolaşmasını yasaklamak...
İçlerinde bazı manyaklar sakal bırakmayı bile yasaklamayı düşünürler de, ben akıllı uslu olanlarına sesleniyorum.
Peki bu "otuzlu yıllara dönüş
" programını şeriatçı Fetullah'la işbirliği yaparak mı gerçekleştirecekler yoksa ayrılıkçı Kürtler'le mi?
Nasıl olacak bu iş?
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Yatırımları önce durdurmak, sonra da yapılmış olanı yıkmak, burasını anladık.
Yeni yeni kurmakta olduğumuz silah sanayiini baltalamak, şeker fabrikası yapıp övünmek.
Yoksa "otarşi politikasına
" mı dönecekler? Bazı tüketim maddelerinde tekel... Kambiyo rejiminde sil baştan...
Döviz kurunu Ankara
tayin edecek... Döviz alıp satmak, bulundurmak yasak... Kredi kartı falan yok... Pasaport almak deveye hendek atlatmaktan daha zor, yurt dışına yılda bir kere çıkış hakkı var, yanında da en fazla iki yüz dolar...
Buna mı döneceksiniz?
Güdümlü ve kapalı ekonomi uygulamayacaksanız bunun neresi Kemalizm?
Tek parti diktası kurmayacaksanız bunun neresi Kemalizm?
Amerikan dış politikasına tam teslimiyetin neresi Kemalizm?
İmamoğlu'nun reklamını yapmaktan vakit bulup anlatsalar da öğrensek.