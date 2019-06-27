İmamoğlu mal varlığını açıkladı. Kendisine oy veren bazı solcu "malları" kastetmiyoruz, sahip olduğu serveti açıkladı.

Ziraat Bankası'nda 979 bin lirası varmış.

İmamoğlu İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'nin, yani şahıs şirketinin yüzde 60'ına sahip... SSB Gayrimenkul AŞ'nin de tamamı kendisinin.

Beylikdüzü'nde dükkan, değeri 302 bin lira... Beylikdüzü'nde ev, 911 bin lira... Beylikdüzü'nde arsa, 120 bin lira... Büyükçekmece'de dükkan, 248 bin lira... Beylikdüzü'nde arsa, 26 bin lira... Beylikdüzü'nde dükkan, 71 bin lira... Eceabat'ta ev, 30 bin lira... Edremit'te arsa, 204 bin lira... Gene Edremit'te arsa, 256 bin lira...

Bitmedi: Edremit'te arsa, 52 bin lira... Eceabat'ta dam (bu da ne demek?), 15 bin lira... Edremit'te arsa, 313 bin lira... Edremit'te arsa, 165 bin lira... Ortahisar'da arsa, 210 bin lira... Edremit'te arsa, 772 bin lira...

Sig Sauer tabancası da varmış, 8 bin liraymış (televizyonda çıkarıp İsmail'e göstermedi.) Herhalde "hakikidir", Karadeniz yapımı değildir.

Bir de "hanımın üstüne yaptıkları" var tabii.

Beylikdüzü'nde dükkan, 145 bin lira... Beylikdüzü'nde arsa, 185 bin lira... Büyükçekmece'de ev, 572 bin lira... Muğla'da ev, 500 bin lira... Bir otomobil, 254 bin lira... 418 bin lira nakit... 841 bin liralık pırlanta set, altın bilezik, tam altın, muhtelif altın, falan...

"Mustafa Kemal'in arkadaşının" serveti bu kadarcıkmış. Şu ölümlü dünyada zaten mal mülk neyine... Adam halk için çalışıyor.

Kılıçdaroğlu, "seçimi Mustafa Kemal'in arkadaşları kazandı" demişti ya...

Sevinin çocuklaaar, övünün büyükleeer, memleket ne kadar kalkınmış. Devrimcilerimiz bile milyoner.

Nurettin bedava süt dağıtıyor, sabah beşten yediye kadar da gecekondu mahallelerinden bedava otobüs kaldırıyordu. Neyse ki Hilmi yanındaydı da Beyoğlu'na küçük burjuvalar için nostaljik tramvay geldi.

Ekrem de halktan aldığını halka verecek, kendisine solcu diye oy yağdıran avanak solcuları belediye otobüsüne ucuza bindirecek.

Reklamını yapan uyanık solcular da kendi özel arabalarına binip gezecekler.

Geç kaldınız, "ateistin iftar yemeğinde" düşünecektiniz.

Daha bunlar iyi günleriniz...

Hele şu zafer yaygarası dinsin, daha neler göreceksiniz.

"Film" yeni başlıyor, beş sene sürecek, otuz altı kısım tekmili birden İstanbul sinemasında.