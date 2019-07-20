İlginç bir iş teklifi aldım.

Yok, herhangi bir gazeteden ya da televizyon kanalından değil.

Cep telefonuma sabah sabah bir mesaj düştü...

Jigolo aranıyormuş!

Haftada sekiz-on bin, yani ayda kırk bin liraya kadar kazanma şansı varmış.

Gazetenin bana ver- diği ücretten daha yüksek vallahi.

Necati, kulakların çınlasın. Kazandığım parayı kıskanıyordun, bak, sana da ek gelir imkânı doğuyor... Sıva kolları, pardon, indir tumanını.

Ne ki, Necati'yi bilmem ama bendenizde bu mesleği hakkıyla icra edebilmek için gerekli araç ve gereç donanımı artık yetersiz...

Türk basınında "testosteron yarıştıran" arkadaşlar var, onlardan daha çok verim alınabilir, üstelik bu arkadaşların etinden, sütünden ve yününden de fayda sağlanabilir.

Geç kaldılar, gençliğimde geleceklerdi.

Gene de kolay iş değildir.

Hiç tanımadığın yaşlı ve çirkin bir kadınla "zoraki" sevişmenin hiçbir tadı olmasa gerek.

Neticede, yapılan iş de düpedüz orospuluktur.

Kadın yaparsa öyle diyorlar da erkek yaparsa horoz oluyor.

***

Fakat abazanlara gün doğuyor.Memlekette Adnan Hoca'nınhatırlatan bir sürü haybecigencimiz var. Bunlarda ağız burun düzgünama beyin, ara ki bulasın...dürtüsü lumpen delikanlılarındaçok güçlü.Hani, Gezi ayaklanmasınadiyerekseğirten çocuklar gibi. (Ayaklanmanın buboyutu, necip basınımız tarafındandürtüsüyle hep esgeçilmiştir.)Lakin ava giderken avlanmak tehlikesivar.Para kazanacağım derken elindeki parayı da kaptırmak söz konusu.Adı elbette saklı bir gencimiz, bu iş teklifinin üstüne balıklama atlamış.Üstelik onagibi çok dahabirrakam önermişler.Çocukcağız ya parasızlıktan inliyor ya da süreklitürküsünü çağırıyor olmalı...Başvuru formunu doldurmuş, aramışlar,olarak 500 lira yatırmış.Tekrar aramışlar,görüşme ayarladıklarını, 500lira daha yatırmasını istemişler. Onu dagöndermiş.Bir daha aramışlar, bayanın isminin İpek değil İrem olduğunu, başka bir randevusunu iptal ettiğini, şimdi o arkadaşın yerini alabilmesi için bin lira daha vermesi gerekeceğini bildirmişler.Onu da vermiş.Sonra gene aramışlar,demişler.Bizim arslan parçası onu da ödemiş.Sonra bir daha aramışlar, bir 2 bin 500 lira daha istemişler.Koçyiğidim işte ancak o zaman dolandırıldığını anlamış!3 bin lira kazanayım derken 4 bin 500 lirasını kaptırmış. Çocukta kafa jilet gibi çalışıyor.Değerli futbolseverler, pardon, zamparalar, çok dikkatli olunuz.