Gazete okuru esas olarak lumpen midir yoksa "ağzı burnu düzgün" olduğu varsayılan insan mıdır?
Lumpen gazete okumaz. Kitabı zaten geçiniz, kitap okumak "delikanlıyı bozarmış"... Mahkemeler bu yamyamlara "kitap okuma cezası" veriyorlar, güler misin ağlar mısın?
Ama ağzı burnu düzgün, hem de fazla düzgün bir manken kızımız çıkıp "kültürlü olmak için kitap okumak gerektiğine inanmıyorum" da diyebiliyor...
Peki nedir bunun ölçüsü?
Gazete insanlar için çıkıyorsa niçin hayvan haberleriyle dolu?
Yok, "yılan ineği yuttu" haberini demedik, o Internet sitesinde yer doldurmak için (Baba Vanga gibi)...
"Sürmanşeti" dedik örneğin.
Eskiden sürmanşet deyince, manşetten yani gazetenin "kafa haberinden" de önemli, genellikle bir son dakika gelişmesi anlaşılırdı...
Şimdi "manken Ayşe hamile mi değil mi" tartışması.
Ya da en dandik dizinin en paçoz figüranına kraliçe muamelesi.
Açıyorsun...
On sekizlik kızdan komisere bıçak.
Doğum gününden bir gün sonra taksi çarptı, öldü.
Doktor kızını on bir kurşunla katletti.
Doğum yapan eşini bıçakladı.
Ehliyetine el konulmuştu, 170'le kamyon altına girdi.
Pompalı tüfekle "selfie" çekerken canından oldu.
Tartıştığı eşini ve kızını öldürdü.
Camdan bakan çocuk aşağı düştü.