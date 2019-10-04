Deprem fırtınası geçti ama çadır, battaniye, ille de düdük satışları sürüyor. (En ucuzu düdük, onu tercih et.)

Meteoroloji de ısrarla "yağmur uyarısı" yapıyor. Yaratılan histeri ortamı bizi "Allah'ın yağmurundan bile korkar hale" getirdi.

Bu arada, halka yol göstermesi amacıyla bir kitap yayınlanmış:

"Birey ve Aile İçin Depremde 72 Saat"...

Diyelim ki almak istediler, bu kitap nerede bulunacak?

Bir zamanlar bana "kitaplarınızı nerede bulabiliriz abi" diye sorarlardı. (Ben de "eczanede ya da kasapta" diye cevap verirdim.) Lumpen "kitapçı yolu" biliyor mu da gidip alacak?

Kimbilir kaç lira...

Kitaba para verilir mi? (Ya araklanır, ya da arkadaştan kaynatılır.) Üstelik Atatürk'ü anlatmıyor.

Yılmaz'ın kitabı değil ki bu, keklenecek kerizler bin beş yüz lirayı bastırsınlar...

Yoksa parasız mı dağıtılacak?

Bak o zaman kapış kapış gider.

Ama okunmaz.

Hani "çocuğa derslerinde lazım olur" diye kupon karşılığı alınan ve asla kapağı açılmayan çarçur gazete kitapları gibi...

Lumpen gazete okumakta bile zorlanıyor, kitabı nasıl okuyacak?

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