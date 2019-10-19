Kaç kere söylendi: Türk devletinin Kürt halkıyla bir sorunu yoktur.

Ama yasa dışı ve bölücü Kürt örgütleriyle vardır.

Tıpkı, Yahudi halkıyla bir sorunu olmadığı ama İsrail hükümetiyle olduğu gibi...

Türkiye'de Kürtçe konuşmak serbesttir. Kürtçe yazmak da serbesttir. Devletin Kürtçe yayın yapan resmi bir televizyon kanalı bile vardır.

Kürt halkı bunu Tayyip Erdoğan'a borçludur.

Erdoğan Kürt halkına cumhuriyetin "bürokrat diktası" tarafından geçirilmiş demir kasnakları kırıp atmıştır.

Bunu görmeyen Kürt nankördür.

Devletin yeni politikasını şöyle de özetleyebiliriz: Bölücülük yok, "kültürel haklarınız" sonuna kadar sizin.

Bu tarihi bir aşamadır.

Kıymetini bilsinler.

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Lakin, Kürt faşistleri devletten tokat üstüne tokat yerken, Türk faşistlerinde de bir "" gözleniyor...Çanakkale'de, yaşlı bir adam, hasta yatağında yatan yaşlı anasıyla Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğramış.Anasının Türkçe'si zayıfmış. Nece konuşacaklardı, Fransızca mı?Adamın kafasında soda şişesi kırmışlar, daha sonra kadının da üstüne yürümüşler.Saldırganın "" olduğu bildirilmiş.Yemedik. Örtbas etmeye çalışıyorlar.Bu, Atatürk heykellerine her saldırana "" etiketi yapıştırmaya benziyor...Kürtçe konuşana saldırmak PKK'ya hizmettir.PKK, "" ister. Kürt halkının boğazı sıkılsın ister.Bu nedenle de Kürt halkına sunulan "" önerisi hiç işine gelmemiş, Oslo'da kurulan görüşme masasına, İsrail gizli servisinin de gazıyla, tekme atmıştı. Tayyip Erdoğan'ı devirme girişimleri de ondan sonra hız kazandı. (Televizyonda şakır şakır Kürtçe program sunan Rojin adlı kızcağızı "" diye ölümle tehdit ettiler.) Çünkü derdi hak hukuk guguk değildir.Derdi, Amerikan ve İsrail uydusu bir kukla devlet kurmaktır.Bu devlet Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kurulacak, daha sonra Türkiye'den de toprak isteyecekti. Bu oyun şimdilik bozuldu.Ama Türk faşistlerini de dizginlemek ve son tahlilde bölücülerin işine gelecek ahmakça hareketlerde bulunmalarını engellemek gerekiyor.Bunda "" da önemli bir sorumluluk düşüyor.Gaz vermeyiniz.Kürt vatandaşlara yapılacak her saldırının eninde sonunda PKK'ya yarayacağını "" açık seçik anlatınız.O çizgiyi açık seçik çekmek zorundasınız. Bölünmeye karşı çıkmak başka şey, "" karşı çıkmak başka şey.Eski Türkiye'nin astığı astık kestiği kestik bürokrat diktasına, özleseniz bile, artık dönemezsiniz.Keskin sirkelik etmek isterseniz küpünüze zarar verirsiniz.Demokrat geçinen medya da, son günlerde elbirliğiyle dalga dalga yükselttiği "" havasının faşizme dönüşmemesi için çok dikkatli olmak zorundadır.