Gazetede adın geçsin istiyorsan Anıtkabir'e çıkacaksın.

Ama yerli ama yersiz.

Belki resmini bile koyarlar, yanında birkaç ihvanınla. Memur gazeteleri seviyorlar çarçur haberleri.

Ama bunları okuyanlar sonra da paralarını dolandırıcıya kaptırıyorlar.

Önce çelenk bırakırsın, ardından "özel defteri" imzalarsın.

"Atam, seni çarpıtıyorlar, burayı da tapınak haline getirdiler" yazamazsın tabii, o ciğerin yoktur.

Ne yazarsın? Bağlıyız, izindeyiz, falan filan.

Belki Atatürk gece olunca kalkıp bunu okuyacaktır da hoşuna gidecektir.

Ardından İnönü'ye de bir uğrarsın, hatırı kalmasın.

Eskiden olsaydı Cemal Gürsel'e de uğrayacaktın. Hani "hürriyet bayramı" vardı ya, onun babasına.

***

Demokratik Sol Parti'nin Genel Başkanı Önder Aksakal ve "" Anıtkabir'e gitmiş.Önce çelenk koyup saygı duruşunda bulunmuş, sonra da özel defteri imzalamış Ne yazmış? "" demiş.Ecevit bir kuramcıymış.Demokratik sol düşüncenin fikir babasıymış. Ondan önce kimse buncağızı akıl edememiş." falan varmış.Maşallah Karl Kautsky rahmetli... Hani Lenin'e karşı çıkmış, bolşevizme karşı demokratik sosyalizmi savunmuştu da Lenin ona "" demişti...Eh, işte bunlar da memlekete hizmet ediyorlarmış.Oradan İnönü'ye de bir uğramışlar, hani Ecevit'in devirdiği İnönü'ye, ardından da Ecevit'in kendisine gitmişler.Arlington devlet mezarlığına, pardon, Yenimahalle devlet mezarlığına.Eski cumhurbaşkanlarımız ve en az tümen komutanı düzeyindeki 61 Kurtuluş Savaşı generalimiz orada yatıyorlar.Ama Ecevit de orada yatıyor.Çünkü başbakanlar da yatabilirlermiş...Başka başbakan yok. Bir tek Ecevit.Özal da yok, Demirel de yok, Menderes de yok.Bu devlet mezarlığı, belli ki "mezarlığı." Şişli Camii'nin yüksek sosyetenin, Teşvikiye Camii 'nin sanatçıların, Hacıbayram Camii 'nin de politikacıların son yolculuk kalkış yeri olması gibi bir şey...Peki ileride Erdoğan da orada yatacak mı?" demişti... Erdoğan sapasağlamama Ahmet'i dam altına attılar.

***

Önder Aksakal, önümüzdeki ay yapılacak DSP olağan kurultayında "" söylüyor.DSP'nin oy oranı İstanbul'da yüzde 0.36...Kapıyı açın ama cereyan yapmasın.Kedi medi girer, aman dikkat!..