Biraz şaşırdılar. Tayyip Erdoğan'a karşı çıkmak için İmamoğlu'na mı yatsınlar, Babacan'ı mı desteklesinler, bilemiyorlar.

Bekleyecekler, Şimdilik iki tarafı birden idare edecekler.

Öyle ya, nasıl olsa Kılıçdaroğlu'ndan da İnce'den de hayır hasenat yok... Akşener de Karamollaoğlu da konu mankenleri zaten...

Karadenizli inşaat müteahhidini "solcu lider" diye pazarlama soytarılığı umulduğu oranda tutmayabilir.

O zaman liberal görünen Babacan'ı biraz ittireceksin...

Elbette kendine "tarafsız gazeteci" süsü vererek...

Zarar yok, biri ya da öteki farketmez, amaç 2023'te Erdoğan'dan oy "tırtıklamak"...

Seçimin ikinci tura kalmasını bile sağlayabilseler mutlu olacaklar.

***

Babacan bir lider değil ve olamaz.İyi bir "" olur, zaten öyleydi.O da bunu biliyor ve "gibilerden zırvalıyor." çıkarmaya hazırlanıyor.Bunun dışında, dediklerinin Kılıçdaroğlu'nun dediklerinden pek bir farkı yok.Aslında herkes biliyor ki, kuracağı partinin "" Abdullah Gül...Asla açıkça ortaya çıkmayacak, perde gerisinde kalacak.Vatandaş nezdinde bunun ne kadar ağırlığı olacağını da göreceğiz.Babacan olsun Gül olsun (hatta buna muhalefetin hiç ciddiye almadığı Davutoğlu'nu da ekleyebilirsiniz), bugünkü siyasi mücadelelerini "" üzerine kuruyorlar." şeklinde bir kıskançlık...İsterseniz buna Hayrünnisa Hanım'ın "" huysuzluğunu da katın.Buna, "" kılıfı uydurmaya çalışıyorlar.Söylebildikleri fazla bir şey de yok, ""den öte...Yani, emperyalizmin saldırısına uğramadan önceki rahat günlerine!Ne dünya 2007 yılının dünyasıdır, ne de Türkiye 2013 öncesinin Türkiye'si...Erdoğan'a saldırmamışlar, işleri Erdoğan durduk yerde bozmuş...Bunu satmaya çalışıyorlar.

***

Babacan'ın cumhurbaşkanı adayı olması sözkonusu bile olamaz ("" diyene de herkes bir tarafıyla güler.)Partisi de, Kuaför Vili'den ayrılan manikürcü Perihan misali, "" düzeyinde kalır.İmamoğlu'nun "" bakacaklar, umut veriyorsa onu çıkaracaklar.Vermiyorsa da, aslında geçen sefer çok istedikleri ama Akşener'in yanaşmaması üzerine başaramadıklarını yeniden deneyecekler: Gül'ü çatı adayı yapacaklar.Ama Erdoğan gene kazanacak.Boşverin yahu, "" çıkıyor işte...Ne yani, Şeyma'nın nafakayı nasıl yediğini mi takip edecektik?