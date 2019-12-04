CHP'ye nefes aldırmak için ortaya hemen bir Ali Babacan tartışması atanlar, buradan umdukları kadar fazla ekmek çıkmaması, daha doğrusu konunun iki günden fazla "taşınacak" bir yanının bulunmaması üzerine yeni bir can simidine sarıldılar: Cem Uzan geliyormuş...
Bir yerlerinden uydurdukları habere göre iktidar Cem Uzan'ı geri getirip affedilmesini sağlayacakmış, o da Genç Parti'yi "canlandırıp" seçimlere sokarak hem Babacan'ın hem de Davutoğlu'nun henüz var olmayan partilerinin oylarını "kıracakmış"...
Böyle "fiktif" haberleri seviyorsanız ben size bir başkasını ileteyim: Hergelenin biri sözde anket yapmış, yüzde 40 küsurla İmamoğlu kazanıyormuş... Kazanmak için "yüzde 50 artı bir" oy lazım ama nasıl olsa o oranla biraz daha oynarlar... Anket değil mi, uydur uydur söyle...
***Diyelim ki Cem Uzan Türkiye'ye döndü, diyelim ki cezası kaldırıldı, yeniden yargılandı ve beraat etti...
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Cem Uzan'ın yaşı altmışa dayandı.
Genç Parti'yi kuracağı zaman, bırakın bendenize danışmayı, haber bile vermemişti. Ben de vatandaşla birlikte televizyondan öğrenmiştim.
Yukarıda Allah var, ne en küçük bir baskı yaptı ne de en küçük bir telkinde bulundu.
Şimdi danışsa, diyeceğim şu olur: Bırak bu işleri, paraları yemeye, geri kalan yıllarının tadını çıkarmaya bak. (Laf aramızda, özledim de ha, 2003 yılından beri ne yüzünü gördüm ne de konuştum.)
Ama danışmayacaktır.
Umarım bu sefer ihtirasları aklının önüne geçmez.
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Amiral 'ak' diyor gemisi 'kara...'
"Seçimler bizim belirlediğimiz tarihte değil, yasaların öngördüğü tarihte olacak."
Kemal Kılıçdaroğlu