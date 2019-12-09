Altmışlı yıllarda liselerimizde bir "münazara" salgını vardı...

İki ekibin, zıt fikirleri savunarak yaptığı sözlü tartışma... Örneğin, 10-A şubesi 10-B şubesine karşı, ya da okullararası... Ders dışı etkinlik tabii... Tiyatro kolu, folklor kolu gibi, "münazara kolu" vardı...

Takıma sınıfın en parlak ve "ağzı laf yapan" öğrencileri seçilirdi.

Daha ortalıkta "test sistemi" olmadığı için de, bu uygulama, "kompozisyon yazmaya" dayalı sınav sistemiyle birleşince, çocuğun beyin gelişmesine katkı sağlardı.

Haylaz çıkardı, kalpazan çıkardı ama "mal ergen" pek çıkmazdı okullardan.

Münazara kısa zamanda yozlaştı.

Hele solculuk gayretiyle, iş geldi, "suçu suçlu mu işler yoksa toplum mu" tartışmasına kilitlendi. Dön dolaş her okulda aynı konu.

Münazaralarda hep de "toplum işler" kazanır oldu.

Bunu solculuk sanıyorduk.

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Çiçek gibi gencecik bir kızı öldüren bir sapık katil yakalandı.Türk basınındaki allameler hemen döşenmişler: Hepimiz suçluyuz!Yok canım, neden biz suçlu oluyormuşuz?Herif deli, babası da kaynanasını yani bunun büyükannesini öldürmüş, sonra dayısı da onu, yani babayı...Genleri bozuk.Biz nereden suçlu oluyoruz, deliyi serbest bırakan, ortalıkta dolaştıran verecek hesabını.Ruh doktoruyuz da herife "" diye sahte rapor mu verdik? Yoksa konuyu köşelerimize taşıyıp "" diye uyarıcı yazılar yazmakta mı kusur ettik?Ama suçu toplum işliyor ya...Bravo, basın görevini yapmış oluyor.Fakat kadın katilleri ne yazık ki Cihangir'de oturmuyorlar.Bazı hanımlar ve beyler, lumpenlerin harıl harıl onların yazılarını okuduklarını ve feyiz aldıklarını sanıyorlar." yazdıkları zaman da iş bitiyor. Türk Ceza Kanunu 'nda el kırma cezası yok. El kesme cezası da Suudi Arabistan 'da var, hırsızlara uygulanıyor.Erkeğe uzanan ellere ne yapılsın, kolonya mı dökülsün?Cinayetler de sürüyor.

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