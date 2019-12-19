Anayasa Mahkemesi üç parti için suç duyurusunda bulunmuş.

Gezi Partisi (yaa, hani Gezi'den parti çıkmazdı?), Birleşik Devrim Partisi (böyle de bir parti varmış), ve de, sıkı durun, Doğru Yol Partisi.

Bunların "mali denetimlerinde" uygunsuzluk bulunmuş.

İlk ikisi, gelir-gider belgelerini ve defter kayıtlarını bir türlü AYM'ye göndermiyorlar.

Belki de böyle bir yükümlülükleri olduğunu bilmiyorlar.

Hani, Emine Ülker Tarhan'ın "parti kurmak para işiymiş, bilmiyordum" demesi gibi...

Acaba "nasıl olsa devrim yapacağız, devrimden sonra kimse hesabını soramaz" diye mi düşünüyorlar?

Asıl içler acısı, Doğru Yol Partisi.

DYP'nin bin 233 lira 23 kuruş geliri ve de 6 bin 150 lira gideri kanuna uygun değilmiş.

Böylece uygunsuzluk toplamı olan 7 bin 383 lira 23 kuruş karşılığı "parti malı" Hazine'ye gelir kaydedilecekmiş.

(Televizyonu mu alacaklar?) Bu para Hüsamettin Bey'de yok mudur?

Bana gelselerdi, vallahi ben cebimden verirdim yahu...

Böyle "güzide" bir partimizin 7 bin lira yüzünden başı derde giriyor.

Davutoğlu'na gitsinler, Akşener şuna buna milletvekili veriyor, belki o da bunlara bir sakal atar.

DYP İmamoğlu'nu destekliyor, o niçin bir çıkma yapmıyor?

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Uzay yazısı



Oturduğumuz yerde bir yıldızımız ve bir de gezegenimiz oldu.

Fakat azıcık uzakta, Pegasus takımyıldızında.

Uluslararası Astronomi Birliği ülkelere "ötegezegen" dağıtıyormuş, bize de bunlar düşmüş: "Anadolu yıldızı" ve onun çevresinde dönen "Göktürk gezegeni"...

Eskiden kılıç hakkıyla ve "kuvveti bazu-yi Osmani" ile alırdık, şimdi artık dağıtım yoluyla. Kontenjandan.

Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan "ne işimiz var yabancı gezegenlerde" şeklinde bir eleştiri de bekleriz.

Korkmasın, oraya asker gönderecek değiliz.

Hele bir de "Pegasuslu göçmenlerle" uğraşmaya hiç niyetimiz yok.

Üstelik Pegasuslular'ın bizim oraları aldığımızdan da hiç haberleri yok.

Olsa, Kainat Güzeli seçilen Güney Afrikalı Zozibini Tunzi'ye itiraz ederlerdi, "bizim kızlarımız daha güzel" derlerdi.

Öte yandan, bir de Dünya Güzeli seçildi, Jamaikalı Toni Ann Singh.

Biri kainat, öteki sadece dünya güzeli olduğuna göre, Zozibini Toni'ye basar.

Bir de dereceye giremeyen hanım kızımız Simay var.

Anadolu yıldızı ve de eski ismi WASP-52-B olan Göktürk gezegeni artık bizim olduğuna göre, biz de onu Göktürk Güzeli ilan edelim.

İtiraz edecek Andromedalı'nın ya da Arcturuslu'nun da alnını karışlarız.

Hiç buralara gelmeye de kalkmasınlar, taş atar kovalarız.

İnanmıyorlarsa Goralı robot 216'ya sorsunlar, başına neler gelmişti...