Özgürlük ve Demokrasi Partisi derler bir kuruluş vardı. Hatta bunun başkanı Ufuk Uras, "Meclis'te bir de sosyalist mebus olsun" gayretiyle oy toplamıştı.

Meclis'e girdi ve... öylece oturdu. Ya ne yapabilecekti?

Solun boyu uzamıştı herhalde...

Şimdi ne mi yapıyor? Kıyak emekli maaşını tıkır tıkır alıyor. (Arabasının çakarı da var mıdır?)

Eh, Türk solu hiç olmazsa bir kişiyi "kurtarmıştı"...

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Bu ÖDP'nin oy oranı yüzde 0.15...Bazı seçimlere girer, bazı seçimlere girmez.Ama sorarsanız onun işi seçimle değildir, devrim yapacaktır.İktidarı da muhalefeti de bir "" olarak görüyor.Şimdi bu parti kurultay yaptı ve adını "" olarak değiştirdi.Düzen değişikliği için yola çıkıyorlarmış, "" başlatıyorlarmış.Hayırlı uğurlu olsun.

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Arkadaşlar, bu istediğinizi belki yaparsınız.Lakin bunun için önce bir dünya savaşına, misli görülmemiş bir boğuşmaya ihtiyacınız var.Ordu da bu savaşta yıpranmış, bozguna uğramış, çözülmüş olacak, cepheden kaçan binlerce asker başkente yığılacak. Yani, halkın elinde silah.Başta da güçsüz, aciz bir hükümet, sosyaldemokrat. (Bir zamanlar "" diyordunuz ya, hani öyle işte.)Birkaç yüz kişiyle darbe yapıp, zaten ortada kalmış iktidara el koyacaksınız.Tabii dünyanın bir ucunda olmanız ve hiçbir Batı ülkesinin "" da gerekecek.Telgraf ve telefondan başka hiçbir haberleşme aracının da olmaması...Ya da "" gelecek, iktidarıalıp size hediye edecek,aslında vermeyecekde vermiş gibi görünecek.(Çin'den mi gelecekler, Kuzey Kore'den mi, Küba'dan mı?)El süngüsüyle gerdeğe gireceksiniz yani.Öbür türlü, yeni bir devrimci yürüyüşü nasıl başlatacaksınız? Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan Maltepe'ye yürümesi gibi mi? Tırnağınız düşer.Oy mu alacaksınız da iktidara geleceksiniz yoksa? 0.15'ten 50.1'e mi zıplayacaksınız?

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" derler Fransızlar. Hiçbir şey anlamamış, hiçbir şey unutmamış.Bazı koca bebekler, gençliklerinde oynadıkları oyuncakları yaşlılıklarında da ellerinden bırakmaya yanaşmıyorlar.Gençliklerini bir vehme kurban ettikleri gibi ahir ömürlerini de etmeye kararlılar.Oyuncaklarını sakın almaya kalkmayınız, sonra kötü olurlar.Fakat "" pek makbul bir eylem değildir, el alışkanlığı yapar