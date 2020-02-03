Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıl 52 milyona çıkmış.
Türkiye turizmden geçen yıl 34.5 milyar dolar kazanmış.
İyi. Ama yetersiz.
Gelirde "otuz milyar dolar dolaylarına" takıldık kaldık. 22'ye düştüğü yıl da oldu, 34'e çıktığı da, ama kabuğu bir türlü kıramıyoruz.
Neden?
Çünkü geç kaldık. Turizmi geliştirmeye çalışana da küfür ettiler.
Seksenli yıllara gelene kadar Türkiye'nin toplam yatak kapasitesi bir Rodos adasının bile gerisindeydi. Bu, utanç vericiydi.
Bugün, çoğu "kitsch" ama ihtiyacı da karşılayan büyük otellerin yerleri sazlık, bataklıktı...
Kitsch ama gelen Rus turisti de kitsch, onlar memnunlar.
Turgut Özal, Çırağan Sarayı yıkıntısını otel yapmaya kalkınca kıyamet kopmuştu...
Mezbelelik "öylece kalsın" istiyorlardı.
Kafa buydu: Otel yapmayalım ama para gelsin.
Turist gelsin ama tıraşlı ve kravatlı turist gelsin.
Turizm geliri artsın ama bu parayı "pis kapitalist" kazanmasın.
Döviz gelsin ama gitmesin, yurt dışına da öyle zırt pırt çıkmayalım.
Döviz gelsin ama ihracat mevzuatı "caydırıcı" olsun, ithalata da hiç kalkışmayalım, dövizlerin üstüne lök gibi oturalım. Ne öldürelim ne umduralım.
Bu, İsmet Paşa kafasıdır.
Ne yapalım? Köylülere eski Yunan tragedyalarını okutalım, eğitim olsun.
***Turizm atılımını ellili yıllarda başlatmamız gerekirdi, biz ne yaptık, altmışların sonlarını ve "Topkapı" filminin Avrupa'da ilgi uyandırmasını bekledik.
***Bürokrasi günün birinde, ama Kılıçdaroğlu'nun şahsında ama başka biriyle, iktidara dönerse ne olur?
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