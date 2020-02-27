Bir tane budala yere çakılmış.

"Tane" kelimesini bilerek kullandım.

Toprağı bol olsun, budalanın adı Mike Hughes.

Lakabı "Çılgın Mike"...

Saçı beyaz boyalı, önce taranıp sonra özenle dağıtılmış... Afili güneş gözlüğü... Otomobil yarışçısı gibi bir kılık, üzerine bolca reklam da alınmış tabii.

"Ne kullandığını" bilmiyoruz, amfetamin mi, mantar mı acaba?

"Ev yapımı" bir roketle çakılmış.

Evinde roket yapacak kadar teknolojiden de çakıyormuş.

Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucu, seks ve uçukluk cenneti California eyaletinde...

Roket "buharla" çalışıyormuş...

Duyuyor musun yukarılardan Werner von Braun, buharla! Bu kadarını sen bile akıl edememiştin.

Buharla çalışan "home made" roketiyle bu müteveffa Mike Hughes yerküreden bir buçuk kilometre yükselmiş.

Dönüşe geçince de beyin üstü...

Çılgın Mike'ın ölümünde en ilginç yan bunlar değil.

Mike "dünyanın düz olduğuna" inanıyormuş ve yükseklere çıkarak bunu ispata çalışıyormuş!

Onu değil ama, Profesör Albert Einstein'ın bir özdeyişini kanıtlamış: "İki şey sonsuz ve sınırsızdır. Biri evren, öteki de insanların aptallığı."

Hani şu, bizim bazı vatandaşlarımızın resmini görünce Hazret-i Hüseyin sandıkları Einstein...

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