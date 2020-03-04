Ülkemizde en önemli ekonomik göstergelerden biri, esnafın yüzüdür.

Bunun ölçüye, "istatistiğe" gelir yanı yoktur ama çok önemlidir.

Piyasanın durumuna, alışveriş hacmindeki artışa ya da eksilmeye bağlı olarak esnafın yüzü ya güler ya asılır.

Basınımız bu tür "klişeleri" çok sever: Dilber yıldız, nefis döner, çirkin saldırı, korkutan deprem, esnafın yüzü...

Şimdi de bir kısım esnaf somurtuyor ama bir kısmının da yüzü gülmüş.

Gülenler, Suriyeliler'le haşır neşir olanlar.

Minibüsçüler, otobüsçüler, taksiciler, bir de botçular...

Buna bir de "yol tarifi" veren "amatör esnaf" eklendi.

Vatan Caddesi'nden Yunan sınırına araba kalkıyor. "Maça, maça" der gibi "Avrupa'ya, Avrupa'ya" diye çığırıyorlar.

Minibüs ve otobüs adam başı 100 ila 200 lira. Ama Edirne otobüsü "normalde" 75 lira.

Taksi 4 bin dolara gidiyor. Ama bu fiyat "tutturabildiğine"... Fiyat kırıp bin beş yüz liraya götüren helal süt emmiş "insaflı" esnaf da varmış.

Ilgıt ılgıt insan sevgisi kokan bu "teveccüh", aslında "gitsinler ve bir daha dönmesinler" diyeymiş...

Açık açık da söylüyorlar.

Bir de sınırın "yolunu gösterenler" var, hamiyyet sahibi vatandaşlar, onun da ücreti 100 lira.

Karaköy'de de normalde 2 bin dolara satılan plastik botlar 3 bin 500 dolara fırlamış. İyisi 5 bin dolar.

Bota binen ayrıca adam başı 500 doları bastırıyormuş.

Esnafın bir kesimi mutlu yani. İnsan ihracatı da önemli bir kalem oldu. İnsanlıktan, sırf insanlıktan...

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Anca gidersiniz



Yok, Suriyeliler'e değil bu laf, uzay yolcularına.

Elon Musk diye bir adam uzay yolculuğu düzenleyecekti ya...

Ay'a, Mars'a ve "farklı gezegenlere"...

Farklı gezegenler... Mesela Venüs, yüzey sıcaklığı 500 derece... Ya da Jupiter, fakat ayağını basacak toprak yok, gezegenin tamamı bulut...

Tam koloni kurulacak yer...

İlk etapta yolcuları atmosferin şöyle bir dışına çıkarıp getirecekti, parayı bastıran kekler de "uzaya gittik" diye sevineceklerdi...

Yaptığı son roket fırlatma deneyi de fiyaskoyla sonuçlanmış, roket daha kalkamadan patlamış.

Şeytan uzay yolcularını aldatıyor.

Uzaya paragöz uyanıkların değil de daha ilginç manyakların önderliğinde, örneğin "Çılgın Mike Hughes"un buharlı roketiyle çıksalardı, son nefeslerinde dünyanın düz olduğunu görüp içleri rahat ölürlerdi.

Gerisini de, bu Elon Musk efsanesini "herif bize de otomobil yapacak" diye köpürten necip Türk matbuatı düşünsün.

Uzay yolcuları bir de adı var kendi yok ama vatandaşlık ücreti yılda 500 euro olan Asgardia Devleti'nin başkanı İgor Aşurbeyli'ye başvursunlar, belki o daha ucuza götürür.

Hem orada sömürü de yoktu, bir Türk solcusu öyle demişti.

Üstelik adam doktordu, yani canınızı emanet edeceğiniz...