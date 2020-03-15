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ENGİN ARDIÇ
15 Mart 2020, Pazar ENGİN ARDIÇ

Orana burana corona

Virüsün suyunu pek güzel çıkardık: Bazı hanımlar, cep telefonuna yün kılıf örer gibi yün maske örmeye koyuldular, içinde kolonyalı mendil...
Kafasına plastik bidon geçirenler (boğulacaksın salak), burnuna portakal kabuğu, hatta kadın sutyeninin yarısını kesip takanlar, kadın donundan, hatta kadın "pedinden" maske yapanlar da görüldü.
Muska yazdıranlar, "Corona tılsımı bulunur" diye pankart yazıp dükkana asanlar...
Sirke içenler...
Deterjan içip kendini acil serviste bulanlar... Hatta "sıvı gümüş iyi geliyormuş" deyip içmek için gümüş arayanlar (nasıl eriteceksin, evinde haddehane mi var?)
"Kızımın tanıdığı bir hemşire var, o söylemiş, yüzlerce ölü varmış" balonunu uçuran psikopatlar...
16 Temmuz sabahı da "zavallı askerciklerin kafalarını kesip kesip köprüden atmışlar" diyen dıngıllar vardı. Kardeşi söylemiş, ona da bir taksi şoförü.

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Bu arada varoşların kıt eğitimli ve kıt akıllı bazı kadıncağızları "ünlülerin virüsten nasıl korunduklarını" merak ediyorlar. Ne yapıyorlarsa onlar da aynısı yapacaklar.
Demet Akalın şalgam suyu içiyormuş.
Ayrıca tarhana çorbası, boza ve turşu...
Feryal Gülman (o da kim yahu?) limon suyu tercih ediyor.
Buna karşılık Ayfer Toprak (o da ünlüymüş) tuzlu suyla sık sık gargara yapıyor.
Filiz Akın D vitamini alıyor.
Ama Ceylan Çapa C vitamini...
Bir de "sosyetikler" var tabii.
Yasemin Özilhan evin her yanını sirkeli suyla silmiş.
Eda Taşpınar işi büyütmüş, C vitamininin yanısıra protein, antioksidan ve mineral de kullanıyor.
Tuhaftır, Canan Karatay'ı dinleyip kelle paça çorbası içen yok!
Hiçbiri de öpüşmüyor.
Peki de, bu durumda nasıl yelken açacaklar?
Yelkeni son olarak Ali Babacan açmıştı, amigoları öyle diyorlardı, en iyisi ona takılsınlar.
Bu da Marksist yorum
Coronavirüs bizlere "Dünya nimetlerini eşit paylaşın, birbirinizi sömürmeyin, ezmeyin" diyormuş...
Vallahi bunu yazan da çıktı.
Bu değerli virüsün daha somut ve pratik konulardaki görüşlerini ve uyarılarını da öğrenmek isteriz. Örneğin, emeklilikte yaşa takılanlar ve bedelli askerlik hakkında ne düşünüyor?

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