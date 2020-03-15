Virüsün suyunu pek güzel çıkardık: Bazı hanımlar, cep telefonuna yün kılıf örer gibi yün maske örmeye koyuldular, içinde kolonyalı mendil...

Kafasına plastik bidon geçirenler (boğulacaksın salak), burnuna portakal kabuğu, hatta kadın sutyeninin yarısını kesip takanlar, kadın donundan, hatta kadın "pedinden" maske yapanlar da görüldü.

Muska yazdıranlar, "Corona tılsımı bulunur" diye pankart yazıp dükkana asanlar...

Sirke içenler...

Deterjan içip kendini acil serviste bulanlar... Hatta "sıvı gümüş iyi geliyormuş" deyip içmek için gümüş arayanlar (nasıl eriteceksin, evinde haddehane mi var?)

"Kızımın tanıdığı bir hemşire var, o söylemiş, yüzlerce ölü varmış" balonunu uçuran psikopatlar...

16 Temmuz sabahı da "zavallı askerciklerin kafalarını kesip kesip köprüden atmışlar" diyen dıngıllar vardı. Kardeşi söylemiş, ona da bir taksi şoförü.

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Bu arada varoşların kıt eğitimli ve kıt akıllı bazı kadıncağızları "ünlülerin virüsten nasıl korunduklarını" merak ediyorlar. Ne yapıyorlarsa onlar da aynısı yapacaklar.şalgam suyu içiyormuş.Ayrıca tarhana çorbası, boza ve turşu...(o da kim yahu?) limon suyu tercih ediyor.Buna karşılık Ayfer Toprak (o da ünlüymüş) tuzlu suyla sık sık gargara yapıyor.D vitamini alıyor.AmaC vitamini...Bir de "sosyetikler" var tabii.evin her yanını sirkeli suyla silmiş.işi büyütmüş, C vitamininin yanısıra protein, antioksidan ve mineral de kullanıyor.Tuhaftır, Canan Karatay'ı dinleyip kelle paça çorbası içen yok!Hiçbiri de öpüşmüyor.Peki de, bu durumda nasıl yelken açacaklar?Yelkeni son olarakaçmıştı, amigoları öyle diyorlardı, eniyisi ona takılsınlar.Bu da Marksist yorumCoronavirüs bizlerediyormuş...Vallahi bunu yazan da çıktı.Bu değerli virüsün daha somut ve pratik konulardaki görüşlerini ve uyarılarını da öğrenmek isteriz. Örneğin, emeklilikte yaşa takılanlar ve bedelli askerlik hakkında ne düşünüyor?