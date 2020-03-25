Bırakın şimdi lumpenlerin "korona" ile "kolera"yı karıştırıp "korella" dedikleri virüsü...

Bırakın hiçbir kural tanımayan ayaktakımını...

Sokağa çıkmak için kendini 61 yaşında göstermeye çalışan 82'likleri... "Beni nüfusta büyük yazmışlar" mavalını okuyan teyzeleri...

"Amca evine gir" uyarısına bıçak çeken cengaver delikanlıları... "Daral" geldiği için karantinadan kaçan tazeleri...

"Virüs görünmüyor ki" diye kendini avutan zırcahilleri... Ona buna ilaç tavsiye eden amatör doktor-besteci-şarkıcıköşe yazarı-romancı-belediye reisi adayı-parti başkanı adayı megalomanları...

Beleş balık yemek için hayatını tehlikeye atanları...

Küçük burjuva kendini korumaya aldı. Büyük burjuva zaten korumalı yaşıyordu.

Topun ağzında olanlar lumpenler.

Fakir ya da zengin, okumuş ya da cahil lumpenler...

Üzülmeyin, ölenler ölecek ama lumpenproletarya dimdik ayakta kalacak.

Eh, bunlarla belki sosyalizmi de getirirsiniz.

***

Dolayısıyla, bırakın kaldırıma yatıp "" numarası yapan çakalları...Bırakın "" dümeniyle kapı çalıp ev soyanları...Bırakın virüsle cinsel ilişki kurmayı düşünen sert erkekleri...Polise telefonla rakı sipariş eden bile çıktı.Bırakın bir an.Her gece her kanalda hep aynı şeyleri tekrarlayan kırk altı çeşit profesörden bıktık.Bir nefes alalım. Konuyu değiştirelim. Ali Babacan derler bir adam vardı...Sahi, salgından önce politika diye bir şey vardı...Futbol da vardı." falan da vardı tabii.Trafik ayıları vardı.Tek tük haberleri geliyor, gene var. Ortadan kalkmadılar da etkinlikleri seyrekleşti.Salgın geçince gene tam gün hizmetinizde olacaklardır.Bir de Abdullah Gül diye bir adam vardı...Araştırma yapmışlar, bu "" nasıl yaptılarsa...Salgının daha başlangıç günlerinde...Yüzde 41.8 Erdoğan çıkmış.Yüzde 16 da Gül.Yüzde 42.2 kararsız...Bu gibi durumlarda adet olduğu üzere kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan çatır çatır, açık ara kazanıyor.yorumu yapılıyor.Hani daha partisi kurulmadan altı ay önce "" serseriler vardı.Umarım virüs mirüs kapmamışlardır.Kapmazlar çünkü kötülere bir şey olmaz.

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Abesle iştigal mi oldu şimdi bu?O zaman şalgam suyu için, Türk Sanat Musikisi dinleyin.Basının yarı-aydınlarının lafına uyup Albert Camus'nün "" romanına saldırmayın, orada anlatılan aslında Alman işgalidir.Sizi de virüsten korumaz.Eve kapananlara okumalık "" tavsiye eden de çıktı.Onu Kılıçdaroğlu bile aştı yahu...