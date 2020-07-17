Erman Toroğlu "muhalefet partilerinin farklı bir federasyon modeli var mı, futbol ve diğer spor alanlarına ilişkin ne gibi vaatleri var" diye sorunca birilerinde şafak attı.

Toroğlu halk adamıdır, halk gibi konuşur. Çok basit bir soru sordu.

Yok. Hiçbir vaatleri yok.

Çünkü topu görseler bomba diye karakola götürecek adamlardır.

İçlerinde lafa "futbol kitlelerin afyonudur, ne demiş Salazar..." diye başlayan da çoktur.

Bir zamanlar "satışsız sol gazete" çıkarmaya heves edenler de "bizde spor sayfası olmayacak" diye övünürlerdi...

Peki, başka herhangi bir alanda herhangi bir vaatlerini hatırlıyor musunuz?

Başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönecekler, güçleri yeterse... Bunu biliyoruz, tamam.

Açık açık söyleyemiyor ama CHP Ayasofya'yı da tekrar müze yapacak.

(Ortakları izin verirse!) "Atatürk Ayasofya Müzesi" de diyebilirler adına.

Başka?

Başka bir şey yok.

"Tayyip gitsin"den başka önerileri yok.

Bunların amigoları ekonominin çöktüğünü, memleketin mahvolduğunu temcit pilavı gibi kaldır koy yazıyorlar ama bunu nasıl düzeltecekleri konusunda en ufak bir ipucu veremiyorlar.

İşsizliği nasıl ortadan kaldıracaklar? Allah bilir.

İstihdam politikaları nedir?

Devlet kadrolarından binlerce kişiyi kovup yerlerine kendi adamlarını "arpalık" niyetine yerleştirmek, böylece bir kişilik işi beş kişiye yaptırmak... Belediyelerde yaptıkları gibi...

Bu Bolşevik kalkınma modelidir, deneyenler tarihten silindiler.

Sanayi politikaları nedir?

Yoktur. "Orta Anadolu'da ambalaj sanayii kenti" zırvasını Kılıçdaroğlu bile çoktan unuttu.

Dış politikalarını biliyoruz, Amerika'ya tam teslimiyet.

Eğitim politikaları nedir?

İmam-Hatip okullarını mümkün olduğu kadar azaltmak.

Sıkıysa "başı örtülü kızların okullara alınmasını gene engelleyeceğiz" desinler ve bununla oy istesinler!

CHP'nin sol kanadından ve partide olup bitenlere içi kan ağlayan Melih Aşık ağabeyimiz meseleyi şöyle özetledi:

"Farklı sistem ve çözüm arayışları olmadığı gibi bunu oluşturacak donanımları da yok."

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