Altan Öymen'in peş peşe, cilt cilt yayınladığı anılarının son derece Ankaralı, son derece memur, son derece taraflı, iliklerine kadar partizan olduğunu belirtmiştik.

Gene de okumakta fayda vardır.

Altan Abi şimdi de, adam yerine konulup sokulmadığı CHP kurultayı öncesinde, memur gazetesinde (elbette!) CHP reklamı yapan bir yazı dizisi kaleme aldı.

Elbette yapacak. Ne de olsa partinin kısa bir süre genel başkanıydı.

Lakin, gerçekleri alabildiğine çarpıtmış.

Eh, bunu da ibret için okumakta fayda var.

Altan Abi, CHP'yi ve dolayısıyla cumhuriyeti "halk çocuklarının" kurduğunu söylüyor.

Osmanlı generalleri ve adı Ermeni tehcirine karışmış Anadolu eşrafı ne zamandan beri halk çocuğu oldular bey abi?

Halk çocuklarının orduda nasıl bir potada eritilip halktan kopuk bürokrasiyi oluşturduklarını sen bilmez misin? Bizden iyi bilirsin.

Sonradan kereste ticaretine atılmış bir gümrük memuru "halk" mı sayılıyor?

Eh o zaman SSK Genel Müdürlüğü'nden emekli başkanınız da halktır tabii.

"Hangisi elit veya asilzadedir?" diyor.

Evet, saraylı değillerdi ama onlara da "elit" denmiyorsa ben Fransızca bilmiyorum.

"Cumhuriyeti kuranların hiçbir zaman imtiyazlı ve zengin kadrolar oluşturmak gibi dertleri de olmamıştır" diyor...

Evet, bir ara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışında ve üstünde İtalyan usulü bir faşist konseyi kurmak gibi bir hevesleri olmuştur bazılarının ama sayılmaz...

Hiçbiri zengin de olmadı. "Fakr-ü zaruret" içinde öldüler. Pembe Köşk olsun, Maçka ve Heybeliada'daki köşkler olsun aslında birer kulübeydiler.

***

Altan Abi, "söylüyor.Yani İnönü demokrasiye geçmeye hazırmış, hatta 1938 yılının kasım ayından 1939 yılının eylül ayına kadar bir yıla yakın bu uğurda çalışmış da, gözü körolası savaş engel olmuş..." diyor, yani otuzlu yıllarda...Evet, zaten o yola girmek için Serbest Fırka'nın çanına ot tıkamışlardı.Daha sonra Türkiye Sosyalist Partisi 'ni ve Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'ni de rahmetli babam kapattı.Altan Abi, İnönü'nün ne kadar demokrat olduğunu kanıtlamak için de "" örnek gösteriyor.Koyan kimdi peki? O da rahmetli babam herhalde.Adamı denize itiyorsun, sonra atlayıp kurtarıyorsun, itti demiyorlar da kurtardı diyorlar... Bu da CHP mantığı olmalı.Şimdi de değişmez bir genel başkanınız var, değiştirin de görelim.Ama önce içeri girmen ve kürsüye yaklaşman gerekecek.

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Altan Abi...İstediğin partiye girip orada çalışma, hatta "" hakkın vardır.Ama gerçekleri çarpıtma hakkın yoktur.Çoluk çocuğa yutturursun ama bize değil.