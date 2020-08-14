Ekrem İmamoğlu'nun "temel atmama töreni" gibi, Muharrem İnce'nin de "parti kurmama törenini" izledik.

CHP yönetimi hakkında söylediği her şey doğru. Kendisine yapılan haksızlıklar, ayak oyunları, hatta bazı kişilerin yaptığı "puştluklar" konusunda yüzde yüz haklı.

Ekibini 4 Eylül'de tanıtacak, programını da 29 Ekim'de açıklayacakmış.

Şimdilik belli ettiği, "hareketinin" Atatürkçü olacağı...

Eh, belli oluyor.

Belki partisini 19 Mayıs'ta kurar. Seçim 30 Ağustos'ta olursa da ister misiniz kazansın?

"Hurufilikle" seçim kazanılsaydı, olabilirdi tabii.

Fakat Kürt seçmene, yani HDP seçmenine de teşekkür ediyor ve onları da kucaklıyor.

Nasıl kucaklayacağını da kendisi bilir herhalde...

Şu Atatürkçü Kürtler'i de bir saymış oluruz, bakalım kaç kişiler?

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Fakat ortada bir parti olmayacak.Şimdilik kaydıyla.Çünkü İnce'nin derdi ""...CHP yönetimi buna izin verecek mi, göreceğiz.Ama CHP iyice çatlarsa, bakarsınız partisini de kuruvermiş!...Çünkü CHP yönetiminin başında bir tek İnce derdi yok." da ayrılmak için fırsat kolluyorlarmış.Bunlar kendilerini "" olarak niteliyorlarmış...Bunlar da CHP yönetiminin teröre yakın mihraklarla (yani HDP ile) ilişkilerine ve Ünal Çeviköz dostumuzun "" politikasına karşı çıkıyorlar.Şimdi sıkı durun.Çoktandır sesi çıkmayan ve ortalıkta görünmeyen Mustafa Sarıgül bile heveslenmiş, ölü doğmuş olan ""ni yeniden canlandırmayı düşünüyormuş...Bir de, homurdanıp duran ama bir türlü hareket edemeyen bir "" var.Ortalık hareketten geçilmiyor, hareket eden bir şey yok.Herkes değişim istiyor, ne kimsenin değiştiği var ne de değişen bir şey.Bunların biraraya gelmeleri mümkün olamayacağına göre, CHP üçe hatta dörde mi bölünecek yoksa bu gruplardan birinin, kapanın elinde mi kalacak?

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