Ronaldo yalnız kepek şampuanı mı satar sanmıştınız?

"Dizayn" da eder, demek ki aslında ya kimyager ya tasarımcı...

Hadi ergenleri böyle tava getiriyorlar, ama Ronaldo da sazan gibi her reklama atlıyor.

Uçakta resmini çekmişler, kitap okuyor, demek ki okuması yazması da var. (Futbol dünyasında kültür düzeyi çok yüksektir.) Okuduğu kitap elbette Portekizce... Dr. Lair Riberio diye bir adam varmış, onun "O Poder da Comunicaçao" adlı kitabı...

El yordamıyla tercüme edebildiğim kadarıyla "İletişimin Gücü"...

Esas olarak kepek şampuanıyla ilgilenen Ronaldo'nun bu kitabı gerçekten okuduğunu pek sanmam, ağır gelir. Bu resmi çektirmesinin vardır bir hikmeti...

Buraya kadarı bir magazin zevzekliği.

Lakin olay, Ronaldo'nun söz konusu fotoğrafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eline geçince başlıyor...

İBB bu fotoğrafı almış, "fotoşop" yaparak o kitabın yerine Atatürk'ün Nutuk adlı eserini koymuş!

Türkçe tabii... Nutuk o kadar kutsal ve mucizevi ki, Türkçe bilmeyen Ronaldo'ya bile kendini okutuyor.

Acaba ağır Osmanlıca "orijinali" mi, yoksa Hıfzı Veldet'in sadeleştirdiği versiyonu mu?

Ronaldo'ya sormak lazım, acaba Atatürk CHP milletvekillerine "efendiler" diye mi sesleniyor, yoksa Hıfzı Veldet'in diliyle "baylar" mı diyor? (Ünal Çeviköz herhalde "gentlemen" diyecektir.)

İmdi... Bunu bir tıfıl, bir "yuutuber" yapsa güler geçeriz.

Aklı sıra propaganda yapıyor, deriz.

Fakat bunu yapan İBB, hem de resmi Twitter adresinde.

Kitap da bir İBB yayınıymış. Kepek şampuanından sonra İBB yayınları yani.

Ben de merak ettim, "çemişlik" kelimesinin Portekizce'si nedir?

Eskiden basınımızda şöyle bir dıngıl geleneği vardı: Yanına yaklaşabildikleri yabancı futbolcu, şarkıcı ya da oyuncuların eline gazeteyi açıp tutuştururlar, resmini çekerlerdi. Resimde ünlü yıldız tek kelimesini anlamadığı gazetemizi incelerken görülüyor...

Alain Delon'u elinde Hürriyet gazetesiyle hatırlarım örneğin.

Şimdi de bu... Olay çağ atlamış.

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Medusa adamı çarpar



Didim kasabasının çok tartışmalı bir belediye reisi var, biliyorsunuz.

Yeşilçam bu adamı vakitlice keşfedebilseydi Tecavüzcü Coşkun'un yerine onu meşhur ederdi...

Bu adam Didim'e bir "Medusa heykeli" yaptırmış.

Helal olsun... Kılıçdaroğlu ile Galatasaray'da "Baba Şiş" namıyla maruf sınıf arkadaşım Ülgür Gökhan iki elleriyle becerip de kaç senedir Çanakkale'ye bir Themis heykeli dikemediler...

Lakin bu Medusa'da bir tuhaflık var: Fena halde belediye reisinin sevgilisine benziyor!

"Taş gibi, heykel gibi kadınsın maşallah, gel bunu ölümsüzleştirelim" demiş olmalı...

Elalem sevgilisine yüzük alır, bilezik alır, bu da hediyeye "level" atlatarak heykel almış. Belediyenin kesesinden 90 bin liraya.

Fakat, genel başkanı Kılıçdaroğlu benzeri çok kültürlü bir kasabalı olduğu için, reis beyefendinin bilmediği bir şey var:

Medusa, eski Yunan mitolojisinde hiç de "makbul" bir kadın değildir.

Bir cadıdır.

Dağınık saçları yılanlardan oluşur.

Baktığı insanı da çarpar, ossaat taşa çevirir!

O kafa, gene bir mitoloji kahramanı olan Perseus tarafından kesilmiştir.

Eski Yunanlılar, Medusa kafasının tasvirini evlerini "kem gözden" korumak için kapıya yerleştirirlerdi, hani bizim nazar boncuğu gibi.

Ben o hanımın yerinde olsam "ayol beni benzetecek başka kimse bulamadın mı" diye hır çıkarırdım.