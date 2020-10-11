İzmir'in çeşitli ilçelerinde 18 kişi sahte içkiden hastanelik oldu. Görme kaybı, mide bulantısı falan...
Diğer "semptomlar" arasında kusma, sersemlik, denge kusuru, bilinç değişikliği, halsizlik, başağrısı, karın ağrısı da var. Çift görme de var.
7 kişinin durumu ağırmış.
Biri ölmüş.
İzmir polisi 5 işyeri, 1 depo ve 1 evi basmış. Daha önce de aynı suçtan poliste kayıtları bulunan 10 kişiyi gözaltına almış.
Fakat sahte içki bu sefer Konak'ta baharatçılık yapan bir heriften çıkıyormuş...
Aynı işyerine daha önce 4 kere baskın yapılmış ve yalnızca geçen ay 585 litre sahte alkol ele geçirilmiş.
Buraya kadarı, ülkemizde artık "ahval-i adiye"den sayılan bir lumpen haberi.
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***Birinci olayda vatandaş kazıklanmış.
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Avrupa Birliği'nin hiçbir üye ülkesinde, zengini var fakiri var ama, böylesine geniş ve yaygın bir "lumpenproleter" kitlesi yok.
Avrupa Birliği'ne gireceğini sananlara saygıyla duyurulur.
Türkiye'de sosyalist devrim yapacağını sananları da öperim.
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Büyük ses uyumu
"Erken seçime hazır değiliz."
Canan Kaftancıoğlu
"Sayın Bahçeli'ye söylüyorum: Yarın sabah seçime git, Türkiye'yi seçime götür."
Kemal Kılıçdaroğlu