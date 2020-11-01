Bütün bu patırtıdan sonra bile "parti kuruyorum" demeye cesaret edemeyen Muharrem İnce, kurucular listesini açıklamış.
Ortada kurucu var, kurulan bir şey yok.
Belki milli bayramlarımızdan birinde açıklayacaktır, 23 Nisan, 19 Mayıs falan.
Partisine "seninle siyaset yapamam, yollarımı ayırırım" diyor ama henüz ayırılan yol da yok.
Kurucular arasında hiçbir "ünlü" yok, magazin basını üzülecek.
Politikacı da yok.
Uçak mühendisi var, beyin cerrahı var, avukat var, bankacı var, mali müşavir var, diş hekimi var, turizmci var, makine mühendisi var, ortopedi uzmanı var, yayıncı var, inşaat mühendisi var, psikiyatr var, üniversite öğrencisi bile var.
Politikacı yok dedik, politikanın hocaları var, profesörler, doçentler.
"Kaşarlı bürokrat" yok.
"Ayan beyan CHP'li" hiç kimse de yok tabii.
Cumhuriyet Halk Fırkası'nın İttihat ve Terakki Fırkası'nın "B takımı" olduğu gibi, bu da CHP'nin ne takımı?
"PAF" mı diyelim?
Gerçek şu ki, bu kurulmamış partide halk da yok.
Küçük burjuvalar var.
Herhalde ortopedi uzmanını sağlık bakanı, mali müşaviri hazine bakanı, avukatı adalet bakanı, makine mühendisini sanayi bakanı, yayıncıyı milli eğitim bakanı, uçak mühendisini ulaştırma bakanı, inşaat mühendisini de bayındırlık bakanı yapacak.
Kendisi ne? Fizik hocası.
Öyleyse cumhurbaşkanı!
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***Muharrem Bey, bu millet bu vaatlerle seni cumhurbaşkanı yaparsa daha o vatandaşlıkta durulmaz yahu!