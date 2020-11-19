İçinizde bana Mustafa Sarıgül'ün planını, programını, iktidara gelince(!) neler yapacağını söyleyebilen var mıdır?

Yoktur.

İçinizden bana Mustafa Sarıgül'ün niçin bunca zaman ve onca yenilgiden sonra siyasette olduğunu, niçin parti kurduğunu söyleyebilen çıkar mı?

Çıkmaz.

İçinizde Mustafa Sarıgül'e oy vermeyi düşünecek kimse de bulunur mu?

Bulunmaz.

Bakın ne demiş:

"Klişeleri ve kalıpları kıracağız. Partimiz sağsol ayırımının duvarlarına mahkum olmayacak. Biz 83 milyonun partisi olacağız."

Bunun ne anlama geldiğini açıklayabileniniz var mı? Yoktur.

Acaba futbolculuk mu edecektir?

Bakın daha ne demiş:

"Biz samimiyet ve içtenlikle bu ülkenin her insanına kardeşçe gönlümüzü açacağız."

Samimiyet ve içtenlik...

Sarıgül çok güzel Türkçe konuşuyor.

Bundan sonra vereceği demeçlerde "mutlu ve mesut", "ilgi ve alaka", "hisli duygular" gibi diğer mükemmel Türkçe örneklerini de kullanmasını dileriz.

Bakın neler diyor:

"Biz başkasının sofrasından pay almaya gelmiyoruz, bu ülkenin tüm insanlarına zengin ve bereketli bir vatan sofrası kurmaya geliyoruz. Bu sofrada herkese yer olacaktır. Bu sofrada herkesin karnı doyacaktır."

Bu adam parti mi kuruyor lokanta mı açıyor?

Canım işte, "halkın anlayacağı" şekilde konuşuyor...

İyi de, bunda halkın anlayacağı bir şey de yok ki.

Peki, Muharrem İnce'de var mıdır?

İnce "ben CHP'den çok iyi bir başkan adayı olurum"dan öte ne söyleyebilmiştir?

Pardon, "kurultayda beni en arkaya, memişhane kapısına oturttular" şeklindeki yakınmasını saymazsak.

Kimin ona memişhane kapısı yüzünden oy vereceğini merak ederim.

***

Adamın günahını almayalım, birtakım "" vaatleri de var. (Sarıgül'de o da yok.)Senato istiyormuş!Hangi seçmen senato isteyecek de oyunu ona göre verecek, bunu da merak ederim.Mazot 3 lira olacakmış.Bugün 6 liranın üstünde.Yüzde 50 indirim yapacak da bunu nereden "" edecek?Devlet kesesinden.1978-79 yıllarında çektiğimiz acıları bilmeyen, yaşamamış bir kuşak geldi, onlar oylarını versinler. Bizden kesik." bu ülkeye yaşattığı sıkıntıları yeniden yaşamak istemiyoruz.

***