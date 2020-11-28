Türk Hava Yolları bir mesaj göndermiş cep telefonuma.

"Efsane uçuşlar" falan mı öneriyor kerameti kendinden menkul efsane günlerinde?

Hayır, "millerim" bitiyormuş, onu haber veriyor:

Miles and bilmemne hesabınızda bulunan bilmem kaç bin miliniz yılbaşında geçerliliğini kaybedecektir, kullanınız!

İyi fikir.

Hemen bir seyahat programı yapayım, uçağa atlayıp gideyim.

Fakat gittiğim yerden üç aydan önce dönmem yasak, şöyle sağlam bir yer olmalı.

Uzakça bir yer, Avustralya, Yeni Zelanda falan.

Ama oraları görmüştüm yahu, değişik bir yer bulmalı... Patagonya olabilir.

Herhalde "Schengen bölgesi" değil, oralara almıyorlar.

İyi de, bizi "alan" neresi var?

Peki, koronavirüs bulaşmamış neresi var?

Acaba Çin'in Wuhan eyaletine gidip meseleyi yerinde mi tetkik etsem?

En iyisi geniş kapsamlı bir dünya gezisine çıkmak, oradan oraya savrula savrula, sınır kapılarında itile kakıla dünyayı dolaşır gelirim. Bu da üç ayı bulur herhalde.

Harcayacağım parayı da sekizle çarparım, gerçek maliyet ortaya çıkar.

Yoksa yurt dışını hiç karıştırmayıp seksen altı kere Ankara'ya mı gidip gidip gelsem?

Ama bir sorun daha var.

Ancak saat 10'dan 13'e kadar evden çıkmama izin veriliyor...

Üç saat içinde evden havaalanına ulaşıp uçağa binmiş olmam şart. Trafiğe takılmayacaksın.

O arada ateşin ölçülecek, HES koduna bakılacak, masken kontrol edilecek...

"Operadaki Hayalet" gibi gideceksin uçakta... Yemek yok, içki yok, kuru ekmek yok, acı su bile yok.

Öbür türlü üç bin bilmem kaç yüz papeli ceza niyetine bastıracaksın...

Mil kullanalım derken kendi paranla rezil olmak var yani.

Elbette benim yaşımın altmış beş artı kaç olduğunu da bilmez THY bilgisayarı...

Ama bilmesi gerekir.

Ve de hep birlikte canımızın sıkkın olduğu şu günlerde bizimle alay eder gibi yapmaması gerekir.

***

Bıktık bıktık



Bir kere daha yaygarayı bastılar: Erken seçim isteriz!

Bakalım Joe Biden da istiyor mu?

Az sabredin, hele Trump Beyaz Saray'ı boşaltsın, devir teslim yapılsın, adam yemin etsin de göreve başlasın, ondan sonra efelenin, yeşil ışığı yakarsa...

Erken seçimi neyinizle istiyorsunuz?

Yapılan en son ankete göre AKP yüzde 42.1, CHP yüzde 22.8, MHP yüzde 10.3, İP yüzde 10.1, HDP yüzde 9.7...

Değişen hiçbir şey, ama hiçbir şey yok.

Ortada ne İnce var, ne Sarıgül, ne Babacan, ne Davutoğlu, ne şunun bunun oğlu.

Bu Meclis tablosu... Cumhurbaşkanlığında 42.1'e 10.3 ekleyince 52.4 ediyor, laf da orada bitiyor.

Yoksa muhalif basının "bu sefer bu iş tamam" balonu mu sizi etkiliyor?

Bu kadar saf olamazsınız canım.

Yalanlarınız yüzünüze vurulunca da "millet aç, aç"...

Millet açsa niçin peşinize takılmıyor?