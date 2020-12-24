Çeşitli anketler yapılıyor. Çeşitli araştırma kuruluşları yapıyorlar. Bunların içinde hükümete yakın olanlar da var, hükümete düşman olanlar da.

Müptezelleri bir yana bırakırsak (Meral Hanım'ı cumhurbaşkanı yapanlar falan), hemen hepsi aynı bulguda birleşiyorlar:

İktidar ittifakının oyu yüzde 50'nin biraz üstünde, muhalefet ittifakının (HDP dahil) oyu yüzde 50'nin biraz altında görünüyor.

Geçen seçimde olduğu gibi.

Demek ki değişen bir şey yok.

Bütün yaygaralara rağmen yok.

Demek ki laf bitiyor.

Bütün yaygaralara rağmen, erken seçim isteyen, halkın yalnızca yüzde 24.4'ü...

Öyleyse yaygaralar ne işe yarıyor?

Kemalist emekli memurların parasını çarpıp arkadaşların maaşlarını garanti altına almaya.

Sanal ortamlarda at oynatanların da kabuklarını kaşımaya.

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MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET



Haziran ayından bu yana, yani yalnızca altı ayda, AK Parti'ye üye olan genç sayısının 363 bin 626 olduğu açıklandı...

Demek ki şu ünlü Z kuşağı boş durmuyormuş.

30 yaş üstünü de katarsan (Y kuşağı mıdır, V kuşağı mıdır bilmem artık) bu sayı 1 milyonu geçiyormuş.

Benzer bir şey söyleyebilen, buna yakın bir rakam verebilen başka bir siyasi parti var mıdır? Varsa niçin biz öğrenemedik?

Şu son kırk günde 106 bin 155 kişi AK Parti'ye girmiş.

Bunların 38 bini de 30 yaş altı.

Hani siyasetle ilgilenmiyorlardı bunlar?

Bakalım "Z kuşağı güzellemesi" yapıp duran ve bize çatmayı da ihmal etmeyen çokbilmişler buna ne diyecekler?

İşlerine gelmediği için ağızlarını açmayacaklar.

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YEŞŞEEE



"Yaptığım çalışmalarla İslam dinini ve Türkiye'yi kurtardım. Türkiye'de Müslümanlar bizim sayemizde rahatça dolaşıyor."

Adnan Oktar

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ORADA DUR



"Siyonizm İslam âleminin birliğidir. İslam Birliği kurulduğunda Siyonizm kurulmuş olacak ve İsrail de bize katılacak."

Adnan Oktar