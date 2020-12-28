Aytuğ Atıcı derler bir adam varmış. Kendisi CHP'nin "parti içi eğitim sorumlusu"... Bilmiyorduk. Önemli bir adam mı? Değil.

"Ürettikleri yeni bir modülle bilinç ve davranış değişikliği yaratmak istiyorlarmış" parti içinde.

İri ve boş laflara yeni bir örnek. "Sürdürülebilir ekosistemde yaşama hakkı" gibi bir şey.

Fakat öyle de bir laf etti ki...

"Neden iktidar olamadığımızı araştırdım ve gördüm. Biz yetmiş yıldır aynı şeyleri yapıyoruz." Buraya kadarı doğru.

Ama şöyle devam ediyor:

"Büyük projeler üretiyoruz ama millet götürüp oyu AKP, ANAP, Adalet Partisi, Demokrat Partisi (öyle bir parti yok!) gibi partilere veriyor. Projeyi biz üretiyoruz ama oyu başkaları alıyor."

Orada duralım.

CHP'nin yetmiş yıldır bu tarz bir çalışmasını hatırlayamadık.

Acaba muhalefete düşmeden önce, kırklı yılların sonlarında, seçmene bir "liberal kalkınma modeli" önermişler de Demokrat Parti mi araklamış? "Tarımda makineleşme" istemişler de 1950 seçimine mi yetiştirememişler?

"Çift meclis" istiyorlardı (bugün de Muharrem istiyor.)

Darbeden sonra gerçekleşti ama bunu yapan AP değil, gene kendi adamları yani Kurucu Meclis oldu.

Yoksa bunlar Demirel'e "barajlar yap" diye mi akıl verdiler?

Sakın "İstanbul'a Boğaziçi Köprüsü yap" diye de proje üretmiş olmasınlar?

Daha sonra belki "ikinci köprü de yapılsın" demişlerdir de bunu da Özal araklamıştır...

Tıpkı "üçüncü köprüyü isteriz" projesinden de Erdoğan'ın esinlendiği gibi...

Projeleri hiç yok değil tabii, ama bu proje "üçüncü köprü yeşil alan olsun, tarıma açılsın" düzeyinde.

Tövbe, "adını Atatürk koyun" da dediler, günahlarını almayalım.

Acaba Özal'a "kambiyo serbestisi" ve "ihracat seferberliği" fikrini de bunlar mı verdiler?

"Sinemadan sansür kalksın" dediler de solcu eleştirmenler mi atladılar da sağcılar sahip çıktı?

"Halkın başını açma ya da örtme özgürlüğü" de bunların fikri miydi?

Üniversiteye başı örtülü kızların da alınmasını istemişlerdi de biz mi atladık?

Cami yapma projeleri mi vardı, bütün Anadolu şehirlerini hastanelerle donatma projeleri mi?

Yok yok, herhalde kilometrelerce otoyoldan söz ediyorlar...

Belki de Orhangazi Köprüsü... Belki de Çanakkale Köprüsü...

I ıh... Sözünü ettikleri proje, "ne işimiz var oralarda" dedikleri denizlerde petrol ve doğalgaz aramak olmasın?

Belki "başkanlık sistemi" önermişlerdir de Erdoğan bunu kabullenmiştir...

Şimdi de "güçlendirilmiş parlamenter sistem" istiyorlar, ister misiniz iktidar he desin?

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CHP yönetimi Aytuğ Atıcı'yı görevden almalı ve yerine, ne bileyim, Abüzittin Doğrusöz ya da Abdülgaffar Güvenilir falan gibi daha uygun bir üyesini getirmelidir. Abdürrezzak Alçaktanuçan da düşünülebilir.