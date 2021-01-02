Ellerinden geleni yapıyorlar ama "öznede" iş yok...

"Mamul" kötüyse reklamcı ne yapabilir?

Üç beş üçüncü sınıf gazeteci bir yandan Ali Babacan'ı öbür yandan Ahmet Davutoğlu'nu parlatmak için uğraşıyor... Eh, Meral Akşener'in reklamını yapmaya çalışan gariban da var...

Fakat nafile.

Attıkları taş hiçbir kurbağayı ürkütmüyor bile.

Çünkü havuz kelek. Havuz değil leğen.

Adam kongre yapıyor, kürsüde "gözyaşlarını tutamıyor", kimsenin umurunda değil.

Amigo basında bile iç sayfa dibinde on satır...

Adam iktidara gelmekten sözediyor, partisinde toplu istifalar...

İl ya da ilçe örgütleri birer birer çözülüyorlar. Ankara, İzmir, Kocaeli, Siirt, şimdi de Sakarya...

Hayal kırıklığına uğramışlar.

Acaba ne bekliyorlardı?

Seçime girme hakkını kazanmalarına bile daha altı ay var, erken seçim mi bekliyorlardı? Mebus mu olacaklardı?

Yuvarlak konuşuyorlar.

Başkan kendi adamlarını kayırıyormuş...

Ya ne olacaktı?

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