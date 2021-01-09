Oto bota "ünlüler ne diyecekler" merakı var bizim basında.

Hangisinin hangisiyle yeni bir aşka yelken açtığı (hepsi denizci maşallah) ya da hangisinin hangisinden hamile kaldığı da önemli bir merak konusudur.

Ünlülere gazetede öncelik tanınır, sıradan vatandaşların tepkisi de televizyona bırakılır.

Tabii seçilen ünlü, "patronun sahip olduğu kanalda gösterilen dandik dizide oynayan yeteneksiz kızlardan biri" olur genellikle...

Böylece bu ünlü muhabbeti, okuyucunun "en hıyar kesimine" seslenir.

Aklı başında hiç kimse doğum yapacak kadının son durumuyla da, doğum yapmayacak kadının orasını burasını açmasıyla da, kimin kaç kilo aldığı kimin kaç kilo verdiğiyle de ilgilenmez.

Böylece lumpen basın yazar, lumpen okuyucu okur.

İki de maç güzellemesi yaparsan, katlarsın gazeteyi bakkala dayarsın. Alan alır, almayana nasıl olsa bol reklamlı Internet sitesi var.

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Tamam da, azıcık etkili olmasını istersen, bu ünlülerin "gerçekten ünlü" olmalarına ya da hiç olmazsa az buçuk "bilinir" olmalarına dikkat edeceksin.

Ünlü figüran Abüzittin'in teyzesinin oğlu ünlü balıkçı Necmettin'in ünlü manken Ayşe'nin halasının kızı ünlü temizlikçi Fatma'yla açtığı yelken, bir anlam taşımalı.

Bir de, bu ünlülerin kedi beslemenin ya da makarna yemenin faziletlerini sayıp dökmekten öte, bir ağırlıkları, daha doğrusu iyi kötü bir "düşünceleri" olmalı.

Ünlü oldukları ileri sürülen bazı Amerikalılar'ın başkentlerinde olup biten şu son rezaletle ilgili düşüncelerine, bir magazin gazetesi yer vermiş...

Ivanka Trump'ın kardeşi Joshua Kushner ile evli olan Amerikalı model Karlie Kloss, "meşru demokratik bir seçimin sonucunu kabul etmek vatanseverliktir" demiş.

Vayy... Trump asıl şimdi bitti.

Çünkü işe yenge karıştı!

Rap şarkıcısı Cardi B., sosyal medya hesabından "bu ironi epey komik" demiş.

Komik ironi... İlgi ve alaka ya da hisli duygular gibi bir şey olmalı.

Pop yıldızı Pink ise, "Washington'da olanlardan utanç duyduğunu" belirtmiş.

Eskiden bu gibi konular siyaset bilimcilerine, diplomatlara, devlet yöneticilerine falan sorulurdu.

Yirmi birinci yüzyılda kimlere soruluyor...

Ben şimdi bizim kapıcının Joe Biden ile Kemal Kılıçdaroğlu ilişkisi hakkındaki görüşlerini öğreneceğim. Size de aktarırım.

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TIRSTINIZ MI?



"Biz Muharrem İnce'nin ayrı bir parti kurmasını da partimizden ayrılmasını da istemeyiz."

Özgür Özel