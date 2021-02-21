Şu salgın bitince Fransa'ya gidebilecek turistlerimiz ünlü Vauxle- Vicomte şatosunu ihmal etmesinler. Bir kenara yazınız.

Paris'ten trene binip bir saat kadar gidecek, Melun istasyonunda inip oradan bir taksiye atlayacaksınız. Kumara, zamparalığa ya da alışverişe gidenler görmeseler de olur, bencileyin tarih meraklıları kaçırmasınlar.

Maliye Nazırı Fouquet yaptırmış, yediği avantalarla şişmiş çok çok zengin bir adam, genç kral On Dördüncü Louis'ye hava atmak için olağanüstü görkemli bir davet veriyor... Bir kuş sütü eksik...

Kral gittikten sonra Fouquet, davetlilerden bir aristokrata soruyor:

Ne düşünüyorsun?

"İki haftaya kadar ya başbakan olursun ya da kendini kodeste bulursun" demiş adam...

İkincisi olmuş. Ölünceye kadar da çıkamamış. Tutuklayan da kralın muhafız alayı komutanı ünlü D'Artagnan.

Kral da buradan aldığı ilhamla Versailles sarayını yaptırıyor...

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Şatonun bugünkü sahibi kont hazretleri züğürtlemişti, masraflarla başa çıkamıyordu.Bilet kesip şatoyu gezdiriyordu ama bu yetmiyordu.Çatıyı aktarması gerekiyordu, para yoktu.Şöyle bir çare bulmuştu: Çatıya döşenecek her bir arduvaz kiremiti beş avroya satıyor, buna karşılık katkıda bulunan kişinin adını kiremitin üstüne yazıyordu...Önce niyetlendim.Sonra düşündüm:O kadar yüksekte, binlerce arduvaz arasında benim bit kadar adımı kargalar mı okuyacaklardı uzaylılar mı?

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