Anayasa bugüne kadar orasından burasından tutulup çekiştirilip çok değiştirilmiştir ama bunların hepsi "yama" sayılır.
Şimdi "sıfırdan", yepyeni ve "tamamen sivil" bir anayasa teklifi gelince muhalefet burun kıvırıyor.
Elbette öyle yapacaktır.
Oysa bu yeni anayasa, darbecilerin keyfine göre oluşturulmuş "toplama meclislerin" değil, üyelerini tamamen halkın seçtiği bir meclis tarafından yapılacaktır. 1961 ve 1982 gibi değil, hani 1921 ve 1924 gibi!
Muhalefet bunu istemiyor.
"İstemezük" tavrı özellikle başkanlık sistemine yönelik...
Oysa bu, şu anda yürürlükte olan anayasada var zaten.
"Yama" oldu ama geçerli.
Bu sistem altında seçime girmeyi kabul ettiğine göre, başkanlık sisteminin özünü ve temelini de "prensipte" kabul etmiş olursun.
Öbür türlü, "Biz bu sistemi tanımayız" deyip seçimi boykot edecektin!
Bunun için mangal gibi yürek isterdi tabii...
"Nasıl olsa kazanamayız" deyip Muharrem İnce'yi göstermelik niyetine öne sürüp harcamak mertlik miydi?
Zaten şu andaki anayasada mevcut olan, kabul edip seçimine girdiğin bir sistemi şimdi halkın temsilcilerinin doğrudan üretecekleri bir anayasada da yer alacak diye mi reddediyorsun?
***Peki başka nesine karşısın bu yeni teklifin?
***Peki bugünkü meclis aritmetiğinden bir anayasa çıkar mı?