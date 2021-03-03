Anayasa bugüne kadar orasından burasından tutulup çekiştirilip çok değiştirilmiştir ama bunların hepsi "yama" sayılır.

Şimdi "sıfırdan", yepyeni ve "tamamen sivil" bir anayasa teklifi gelince muhalefet burun kıvırıyor.

Elbette öyle yapacaktır.

Oysa bu yeni anayasa, darbecilerin keyfine göre oluşturulmuş "toplama meclislerin" değil, üyelerini tamamen halkın seçtiği bir meclis tarafından yapılacaktır. 1961 ve 1982 gibi değil, hani 1921 ve 1924 gibi!

Muhalefet bunu istemiyor.

"İstemezük" tavrı özellikle başkanlık sistemine yönelik...

Oysa bu, şu anda yürürlükte olan anayasada var zaten.

"Yama" oldu ama geçerli.

Bu sistem altında seçime girmeyi kabul ettiğine göre, başkanlık sisteminin özünü ve temelini de "prensipte" kabul etmiş olursun.

Öbür türlü, "Biz bu sistemi tanımayız" deyip seçimi boykot edecektin!

Bunun için mangal gibi yürek isterdi tabii...

"Nasıl olsa kazanamayız" deyip Muharrem İnce'yi göstermelik niyetine öne sürüp harcamak mertlik miydi?

Zaten şu andaki anayasada mevcut olan, kabul edip seçimine girdiğin bir sistemi şimdi halkın temsilcilerinin doğrudan üretecekleri bir anayasada da yer alacak diye mi reddediyorsun?

***

Peki başka nesine karşısın bu yeni teklifin?İnsan haklarına mı? Eşitliğe mi? Yargı bağımsızlığına mı? Özgürlüklere mi? Hukuk şeffaflığına mı? Mülkiyet hakkına mı?İktidarın "" budur ve bu, yeni anayasanın belkemiğini oluşturacak.Kendini bilen hiçbir insan evladı bunlara karşı çıkamaz.Öyleyse neye karşısın?Başkanlık sistemine.E o bugün de var zaten.Korkma, kimse anayasanın "" maddelerini değiştirmeye kalkacak değildir." gibi öneriler, iktidarın değil, kendini iktidara yakın hisseden bazı uçların temennileridir. Uygulanacağı yoktur.Oradan yıpratamazsın bu teklifi, ekmek çıkaramazsın.

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Peki bugünkü meclis aritmetiğinden bir anayasa çıkar mı?Çıkmaz. En az 360 oyu bulmaları gerekiyor.Koltuk dağılımı değişirse, bakacağız.Muharrem İnce henüz bir soru işareti.Babacan, Davutoğlu ve Sarıgül'ün "" okunmuyor.Canım belki de Cumhurbaşkanımız "" demiştir, hani ünlü fıkrada olduğu gibi...