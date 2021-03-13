Yazdıkları zırvalarla Cihangir semtini heyecanlara garkeden zevzekler işi büyüteceklermiş.

Etli konuyu sonuna kadar sıyıracaklar.

Peki. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.

"Oğuz Atay'ın ikinci evliliğinde kapıda davetlilere nikâh şekeri dağıtan iki genç kimdi?"... Açıklayacakları buymuş.

Vayy... Tarihi gerçeklere ben de ışık tutayım.

In ın ın ın... Azz sonnra...

***

O kişi bendim!

İkinci bir genç hatırlamıyorum.

Tarihi gerçekleri açıklığa kavuşturmak adına çok önemli iki açıklama yapacağım.

Bir: Kapıda değil, Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin içinde, Oğuz ile Pakize'nin hemen yanında, dışarı çıkmadan.

İki: Şeker değil, likörlü çikolata.

Hatta kutuyu yamuk mu tutmuşum ne, likör üstüme akmış, leke yapmıştı. Tarihçiler bunu da kayda geçsinler, gelecek kuşaklara ışık tutsun.

Hadi yürü be Ertuğrul, yürü...

***

EH, İKTİDAR GARANTİ



CHP Genel Merkezi'nde güzel bir komedi filmi çevrildi.

Bu partide yıllardır niçin bulunduğu anlaşılamayan Bedri Baykam, hazırladığı "tüzük devrimi" taslağını genel başkanına sunmuş.

Genel başkan "çok ilgilendiğini, bunu kurmaylarına ileteceğini, onların da okumasını hemen sağlayacağını" söylemiş.

Evet, "Üst üste iki seçim kaybeden başkan gitsin" bölümü özellikle ilgisini çekmiştir...

Kemal Sunal sağ olsaydı belki o da oynardı bu filmde...

Gene de çok güldük. Bu Kemal o Kemal'i aratmadı.

Şimdi takip filminde tüzük önerisinin nasıl üstüne yatılacağını, nasıl hasıraltı edileceğini, nasıl unutturulacağını da izleyeceğiz.

Daha sonra belki Tüzüğün Oğlu, Tüzüğün İntikamı, Kolsuz Tüzüğün Kolu gibi filmler de yapılır...

Bedri Baykam, "Böyle tüzük olsa Muharrem İnce ayrılmazdı" demiş.

Evet, ama "memişhane kapısı faktörünü" unutuyor.

Bunların derdi iktidara gelmek falan değil, tüzükçülük.

***

ÇARPILIRSIN



"Vallahi de billahi de düzelteceğim. Her evde güzellik olacak. Önce Allah'a sonra bize güvenin."

Kemal Kılıçdaroğlu