Muharrem İnce, kimbilir kaçıncı kere, partisini nisan ayında kuracağını açıklamış.

Muhalif basın, yepyeni bir haber ele geçirmenin heyecanıyla, bildirdi.

Lakin, İnce partiyi nisan ayında kuracakmış ama kurmayacakmış.

Nasıl yani?

Nisan ayı içinde İçişleri Bakanlığı'na "başvuruyu" yapacaklarmış.

Eh, bu durumda parti kurulmuş olmuyormuş. Kanun öyle demiyor ama boşver...

Çünkü "Ramazan ayında parti kurulmazmış"...

Hac mevsiminin Kurban Bayramı'na denk gelmesi gibi(!), mübarek Ramazan'ın da başka işi yok, sen git de bu sene 23 Nisan'a denk düş!

Cem Yılmaz'ın oynadığı Aziz Vefa Bey'in Şerif William Lloyd'a önerdiği "din işleriyle devlet işlerini birbirinden ayırma" ilkesi uyarınca, parti, Ramazan'dan sonra kurulmuş olacakmış.

İyi, hiç olmazsa "iki bayram arasına" gelmiyor... Uğursuzluk çıkmasın.

Muharrem İnce halka iniyor.

Nereye çıkmıştı da oradan iniyor, bilmem artık.

Namazını da kılar, rakısını da içer maşallah.

Diyor ki, "Resmi kuruluş farklı bir şey, açılış toplantısı yapmak farklı bir şey"...

Ramazan'da kuruluş, bayramdan sonra açılış.

Bugün sünnet, yarın deniz.

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Muharrem İnce temkinli konuşuyor.Bunun zamanı varmış,Kılıçdaroğlu'nun hatası aculluketmesi.İyi.Ama hemen ardından da ekliyor:Yani, kazanmak bir yana,yüzde bilmemkaçı bile tutturmakzora girdiği noktada.Muharrem İnce, o noktada birdenbire kendine manita yapar gibi dost tutuyor!Müttefikler de herhaldeeşek oldukları için,demeyecekler,kucak açacaklar...O nevzuhur dostların arasında HDP de olacak mıdır?O zaman Canan Kaftancıoğlu 'nun günahı nedir?İnce, onca laf ettiği eski partisiyle nasıl birarada olabilecektir?

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En güzel cümlesini de en sona saklamış:Bundan iki anlam çıkıyor.Bir: İnce, kazanamayacağını, muhalefette kalacağını kabul ve beyan ediyor!İki: AK Parti'yi destekleyecek, ona yol gösterecek, çözüm üretmek suretiyle yardımcı olacak!Ne kadar tutarlı ve güvenilir olduğunu da buradan anlayabilirsiniz.Oy verecek küskünlere saygılarımızla sunarız.