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ENGİN ARDIÇ
21 Nisan 2021, Çarşamba ENGİN ARDIÇ

Politika mavraları

Gereksiz haberlere zevkle yer veren bir gazete var. Oradan derledim.
(Bizde bulamazsınız.)
"Ecevit'siz Ecevit partisi" DSP, ittifak kurmak ya da birinden birine girmek için "kimseye kapıyı kapatmadıklarını" açıklamış...
Bu partinin genel başkan yardımcısı diyor ki, 'na da girebiliriz, Millet İttifakı'na da.
Yani "icabında" iktidarla da işbirliği yapabiliriz, muhalefetle de!
Ne sağcıyız ne solcu, Ecevitçi'yiz Ecevitçi.
Çünkü amaçları "partilerini güçlü bir şekilde Meclis'e sokabilmekmiş"...
Böyle bir şey mümkün değil. Ama "güçsüz" bir şekilde de girseler hayır demeyecekler.
Çünkü amaç, birkaç üst düzey yöneticinin bir şekilde Meclis'e kapağı atabilmesi... Üyeler de onlara bakıp mutlu olacaklar...
Sırf Hasan Bey mebus olsun diye oyunu harcayacak kaç kişi çıkar?
Geçen yerel seçime bakarak söyleyelim: Yüzde 0.98...
Yüzde 1 bile değil.
Bu sonucu yorumlayan genel başkanları , "Herhangi bir ittifak organizasyonu içinde yer almadan tek başına katıldığımız bu seçimde DSP'nin varlığını ve gücünü kanıtladığımıza inanıyorum" demişti.
"Pişkinlik şampiyonu" olarak Kılıçdaroğlu'nu bilirdik, meğerse bu alanda ciddi bir rakibi varmış.
Anlaşılan şimdi pabucu pahalı görünce ittifak konusunda fikirlerini değiştirmişler.
Fakat "Allah var, teklif de yok yani" diyecek kadar da açık sözlü adamlar.
"Birisi bize teklif etti, kaş kırptı göz kıptı, diyecek halimiz de yok" diye de ekliyorlar.
Madem bu kadar dürüst adamlarsınız, gidin evinize yatın be kardeşim.
Değer mi bir mebusluk için komedi filminde oynamaya?
Kıyak emeklilik peşinde misiniz? Paranız mı yok? Tansiyon ilaçlarınızı sigorta doktoruna yazdırırsınız, sıkıntı kalmaz.

***

HDP'den istifa eden , TİP'e katılmış.
deyip geçmeyin, şu anda Meclis'te tam 3 mebusu var.
Yani, devrim yakındır yoldaşlar.
Bunların genel başkanı (ismiyle de müsemma bir arkadaş), "Şık'ın partiye katılımıyla mücadele ve inatlarının büyüyeceğini" belirtmiş.
Bu bir inat partisiymiş.
Biz de Marksist-Leninist sanmıştık.
Tam 1407 üyesi var.
Bunlar, 'yle Halkın Türkiye Komünist Partisi'nden ayrılanların birleşmesi sonucu ortaya çıkmışlar.
(Biri halkınsa öteki kimlerin oluyor, burjuvazinin komünist partisi mi?) İktidarı hedefliyorlarmış...
1407 kişi az değil, Smolny Enstitüsü'den yola çıkıp Kışlık Saray'ı bir basarsa bu iş tamamdır.
Ne ki, Aurora zırhlısı sarayı topa tutamaz çünkü Ankara'da deniz yok.
Olsun, belki Fetullah gene havadan destek verir!

***

Kardeşim, orta yaşlı emeklilerin oyalanmaları için bir sürü imkân var.
Evde oturmaktan sıkıldınız, anlıyoruz, biz de sıkıldık.
Film milm seyredin yahu. Kitap okuyun, müzik dinleyin. Çiçek sulayın.
Kovboyculuk oynar gibi particilik oynamak sizi mutlu ediyorsa, ona da bir şey diyemem tabii. Herkesin hobisi kendine.

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